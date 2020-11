Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

112,10 EUR -2,61% (16.11.2020, 14:06)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (16.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Es brumme weiterhin gewaltig bei VARTA. Getrieben vom anhaltenden Boom aufladbarer Mikrobatterien für drahtlose Kopfhörer habe der Depottitel der Experten in den ersten neun Monaten seinen Umsatz um 159,7% auf 630,3 Mio. Euro steigern können. Auch bereinigt um die erstkonsolidierte Consumer-Sparte habe das organische Plus bei satten 69,7% gelegen. Und die Ertragsseite habe mit einem Zuwachs des bereinigten EBITDA um 180,7% (organisch 127,8%) auf 176,8 Mio. Euro noch einen drauf gesetzt. Das habe den Vorstand zu einer erneuten Prognoseanhebung veranlasst, erwartet werde nun ein Wachstum beim Umsatz um 131 bis 137% und beim EBITDA von 135 bis 140%, was nach den jüngsten Zahlen immer noch konservativ erscheine. Noch konservativer mute der Ausblick für 2021 an, der nur ein Umsatzwachstum um 15% vorsehe, während der Markt für Drahtlos-Kopfhörer um über 30% wachse. Reichlich Raum für positive Überraschungen, die die hohe Bewertung relativieren dürften.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten, bei der VARTA-Aktie investiert zu bleiben. Das Kursziel laute 145,00 Euro. (Ausgabe 45 vom 14.11.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:111,50 EUR -2,62% (16.11.2020, 13:51)