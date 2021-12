Börsenplätze VARTA-Aktie:



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (03.12.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) von "kaufen" auf "halten" herab.Die am 12.05.21 bestätigte, ursprüngliche, Guidance 21 erschien dem Markt lange Zeit "konservativ", schreibt die Research-Boutique aus Frankfurt/M in ihrer jetzt vorgelegten Studie. Mit dem schwachen Umsatzverlauf in Q3/21 (Umsatz: -6,2% auf EUR 121,9 Mio. adj. EBITDA: +6,7% auf EUR 69,9 Mio.) sei der Topline-Puffer aufgebraucht gewesen. Bei einige Kunden hätten Produktionsbehinderungen zu Abrufstornierungen in Q3 geführt.Diese Verschiebungen hätten dazu geführt, ergänzen die Aktienexperten, dass die 21er Guidance topline-seitig im November etwas zurückgenommen worden sei. Die vorgesehene Margenverbesserung dagegen sei unverändert geblieben.Für 2022 und 2023 sei eine große Wachstumsinitiative angekündigt worden, die den Produktfächer um Großformate spürbar erweitern und ab 2024 spürbare Zusatzerlöse- und Erträge erwirtschaften solle. Die in der Managementplanung für die beiden kommenden Geschäftsjahre - mit leicht steigender Marge - anvisierten Umsatzzuwächse von je ca. EUR 100 Mio. p.a. hätten die hohen Erwartungen im Markt klar verfehlt, Schätzungsanpassungen und ein Kursrutsch seien die Folge gewesen.Die Experten würden schließlich darauf hinweisen, dass die Bewertung zur oftmals schneller wachsenden Peergruppe nach ihrer Analyse unterdessen aufgebraucht sei. (Analyse vom 03.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link