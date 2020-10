Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

102,50 EUR -0,49% (26.10.2020, 16:40)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

102,20 EUR -0,78% (26.10.2020, 16:56)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (26.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Bei VARTA sei die Entscheidung gefallen. DER AKTIONÄR habe bereits letzte Woche vor einem möglichen Ende des Aufwärtstrends gewarnt. Nun sei es so weit gekommen. Die VARTA-Aktie sei seitdem um etwa zwölf Prozent gefallen und habe dabei noch ein Verkaufssignal geliefert. Werde jetzt auch noch diese Marke durchbrochen, müssten sich Anleger auf weitere Gewinnmitnahmen einstellen.Der seit März anhaltende Aufwärtstrend sei letzten Dienstag beendet worden. Wie bereits vermutet, sei die Aktie in Folge bis an die 100-Euro-Marke gefallen. Seit drei Tagen verlaufe der Kurs nun knapp über dieser Unterstützung.Die Trendstärke der Abwärtsbewegung habe sich inzwischen erhöht, sodass ein weiterer Rücksetzer recht wahrscheinlich sei. Falle die VARTA-Aktie in Kürze unter die wichtige 100-Euro-Marke, sei mit einem Kursverfall bis zur 200-Tage-Linie bei 92,80 Euro zu rechnen. Danach biete erst wieder das April-Hoch bei 80,80 Euro Unterstützung.Fällt die VARTA-Aktie unter die 100-Euro-Marke, drohen weitere Rücksetzer, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Auf lange Sicht sei DER AKTIONÄR aber weiterhin bullish gestimmt. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link