Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (21.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie bleibe weiterhin hochvolatil. Nachdem das Papier diese Woche kräftige Gewinne habe verbuchen können, gehe es am Freitag ebenso kräftig bergab. Eine wichtige Chartmarke habe für den weiteren Verlauf weiterhin hohe Priorität.Vor Kurzem konnte die VARTA-Aktie die 200-Tage-Linie zurückerobern und sich nach den starken Zahlen von dieser Unterstützung nach oben absetzen können. Das charttechnische Bild habe sich damit klar aufgehellt. Die nächste größere Hürde nach oben warte bei der 100-Euro-Marke. Nach unten seien die jüngsten Tiefs im Bereich von 72,60 Euro ein sehr wichtiger Support. "Der Aktionär" empfehle: Position laufen lassen und mit einem Stopp bei 67 Euro absichern, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: