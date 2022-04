Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

92,14 EUR -1,01% (08.04.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

92,10 EUR +0,11% (08.04.2022, 12:15)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (08.04.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Ob bei der Nordpolexpedition von Fridtjof Nansen oder mit Neil Armstrong auf dem Mond: VARTA sei überall vorne mit dabei gewesen. Als treibende Kraft bei den kleinen Knopfzellen für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer wolle der deutsche Batteriehersteller nun auch die Autobranche unter Strom setzen. Der Plan stehe, brauche allerdings noch etwas Zeit, bis die Fahrt beginne.Der Ellwanger Konzern wolle im Bereich CoinPower wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren und so ordentlich Geld in die Kasse zu spülen. Die Konkurrenz sitze VARTA im Nacken. Mit seinem Innovationsplan wolle das Unternehmen die Wettbewerber aber auf Distanz halten. So solle u.a. die Energiedichte weiter erhöht und die Produktionsgeschwindigkeit gesteigert werden.Die angekündigte Wachstumsoffensive mit dem Einstieg in das Elektromobilitäts-Geschäft sorge weiter für Fantasie. Weitere Details zum Fahrplan oder neuen Partnern könnten der VARTA-Aktie frische Impulse liefern und das Vertrauen der Anleger in die Story stärken, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze VARTA-Aktie: