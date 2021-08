Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

124,30 EUR -8,70% (16.08.2021, 11:33)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (16.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie gehe erneut auf Achterbahnfahrt. Im Zuge des Halbjahresberichts, der letzte Woche veröffentlicht worden sei, sei das Papier des Ellwanger Konzerns massiv unter Druck geraten und habe seit Donnerstag 17% verloren. Das Chartbild habe sich dadurch eingetrübt.Nach der starken Kursachterbahn zwischen Januar und April sei es schließlich Mitte Mai an der Unterstützungszone bei 105 Euro zu einem kräftigen Rebound gekommen. Seitdem habe der Wert wichtige Hürden überwunden und damit seine Aufwärtsbewegung weiter beschleunigt. Knapp unter dem Widerstand am Februar-Hoch bei 168,40 Euro sei jedoch letzte Woche Schluss gewesen. Die VARTA-Aktie sei unter Druck geraten und habe mit dem Bruch der Unterstützung bei 146 Euro den kurzfristigen Aufwärtstrend beendet. Des Weiteren sei der Titel daraufhin unter die 50-Tage-Linie bei 141,39 Euro und das März-Hoch bei 136,90 Euro gefallen.Aus charttechnischer Sicht sehe es für die VARTA-Aktie nicht gut aus. Neben den Verkaufssignalen würden auch die kreuzenden Durchschnittslinien beim MACD sowie die zunehmende Abwärtstrendstärke (ADX-Indikator) auf weitere Rücksetzer hindeuten. Halt dürfte der horizontale Support bei rund 128 Euro bieten. Darunter fungiere der GD200 bei 127,32 Euro als weitere Unterstützung. Sollten auch diese Marken nicht halten, sei Abverkauf bis an den Boden zwischen 105 und 111 Euro wahrscheinlich, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2021)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:125,35 EUR -7,97% (16.08.2021, 11:18)