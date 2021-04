Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,95 EUR +0,25% (15.04.2021, 08:51)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

121,35 EUR -1,14% (14.04.2021)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.04.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA werde nach dem Rekordjahr 2020 auch im laufenden Jahr dynamisch wachsen. Für die Analysten seien diese Perspektiven auf dem aktuellen Niveau aber eingepreist. Auch die Ankündigung, die Aktivitäten im Bereich größerer Zellformate hochzufahren, habe der Aktie bisher nur kurzfristig frische Impulse verleihen können. Nun sende die Charttechnik positive Signale.Getrieben von Short-Eindeckungen habe die VARTA-Aktie am 28. Januar ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Obwohl Vorstand Herbert Schein auch für 2021 weiteres Wachstum in Aussicht gestellt habe, sei die Aktie deutlich zurückgefallen und habe sich erst im Bereich der wichtigen Unterstützung um 105 Euro stabilisieren können. Die Ankündigung, die Entwicklung größerer Zellformate voranzutreiben, habe die Aktie am 18. März auf ein Verlaufshoch bei 136,90 Euro getrieben. Im Anschluss habe der Kurs diesen Aufschwung korrigiert.Besonders interessant: In dieser Woche drehe die Aktie wieder nach oben, nachdem zuvor bei 117,70 Euro mit dem so genannten 61,8%-Fibonacci-Retracement eine wichtige charttechnische Marke erfolgreich getestet worden sei. Auch die wichtige 200-Tage-Linie (aktuell bei 116,40 Euro) habe sich als solide Unterstützung erwiesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: