Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (20.02.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: Beruhigung nach dem Kurssturz - AktienanalyseWeil VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) Marktführer für Akkus in kabellosen Kopfhörern ist, profitiert das Unternehmen vom rasanten Wachstum bei den beliebten Elektronikgeräten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zuletzt hätten aufkommende Konkurrenzsorgen den Optimismus bei den Anlegern aber deutlich gedämpft: Der im vergangenen Jahr fast verfünffachte Aktienkurs sei 2020 deutlich unter Druck geraten. Ausgehend vom Allzeithoch bei 128 Euro sei es Mitte Januar bis auf 72,60 Euro nach unten gegangen. Nachdem sich die Lage anschließend beruhigt habe, habe nun zusätzlich die Vorlage der vorläufigen Geschäftszahlen für 2019 für Entwarnung gesorgt. Der Umsatz sei dank des Booms bei kabellosen Kopfhörern bzw. der dafür produzierten Batterien im vergangenen Jahr um 34 Prozent auf 364 Mio. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe sich sogar fast auf rund 98 Mio. Euro verdoppelt.Beide Werte seien besser ausgefallen, als vom Unternehmen zuletzt in Aussicht gestellt. Gemäß der am 29. Oktober angehobenen Prognose-Bandbreite sollte der Umsatz zwischen 330 Mio. und 340 Mio. Euro landen. Beim bereinigten EBITDA hätten 84 Mio. bis 88 Mio. Euro auf der Agenda gestanden. Optimistisch habe sich die Konzernführung um Herbert Schein für die weiteren Aussichten gegeben. Im laufenden Jahr wolle VARTA das Umsatz- und Ergebniswachstum aus eigener Kraft weiter steigern. Eine genauere Prognose soll es mit den detaillierten Zahlen am 31. März geben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 07/2020)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:88,40 EUR +0,91% (20.02.2020, 11:00)