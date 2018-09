Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

In der am 03.09.2018 von der aktiencheck.de AG veröffentlichten Meldung zu Directors' Dealings der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) kam es zu einer irreführenden Information. Es findet bei der VARTA AG kein "Insiderhandel" statt, sondern lediglich die bereits im Börsenprospekt angegebenen und vom Großaktionär "gesponserten" Optionsmöglichkeiten für Mitarbeiter. Optionsprogramme für Mitarbeiter gehen normalerweise meist zu Lasten der Aktionäre oder der Firma. In diesem Fall geht es (da Altaktien des Großaktionärs verwendet werden) zu Lasten des Großaktionärs und nicht zu Lasten der Firma oder anderer Aktionäre. (04.09.2018/ac/a/nw)