Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (22.07.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Für das Ellwanger Unternehmen sei der Start ins Jahr herausragend geglückt. So habe der deutsche Batteriehersteller im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Ertrag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigern können. Und es gebe sogar Analystenstimmen, die im August mit einer Anhebung der Jahresprognosen rechnen würden. Dann lege VARTA seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Dennoch wolle der Sprung über die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke am Mittwoch nicht gelingen.VARTA marschiere derzeit mit ordentlich Tempo: So laufe die Produktion von wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für High-Tech-Produkte auf Hochtouren. Zudem habe der Konzern das angestammte Geschäft mit Haushaltsbatterien, Taschenlampen und Ladegeräten, das im vergangenen Jahr vom US-Konzern Energizer (zurück)gekauft worden sei, wieder integriert.Deshalb rechne Analystin Charlotte Friedrichs von Berenberg, dass VARTA womöglich bereits zu den Halbjahreszahlen am 14. August mit einer erhöhten 2020er-Prognose überrasche. Im gleichen Atemzug habe die Expertin das Kursziel für den Batteriehersteller von 100 auf 120 Euro angehoben und die Kaufempfehlung bestätigt.