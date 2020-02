Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,00 EUR +3,58% (17.02.2020, 13:56)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

81,30 EUR +3,44% (17.02.2020, 14:11)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (17.02.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Anleger würden am Montag bei der Aktie des Batterie-Herstellers VARTA zugreifen. Das Papier könne am frühen Nachmittag 4,6 Prozent zulegen auf 81,80 Euro. Damit sei die Aktie der stärkste Wert des Tages im MDAX - vor Rocket Internet und RTL. Zudem sei der Titel wieder über die wichtige 200-Tage-Linie gesprungen. Interessant werde es am morgigen Dienstag. Dann werde VARTA die vorläufigen Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr präsentieren.Die Commerzbank habe die Einstufung für VARTA vor den Zahlen auf "reduce" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Batteriehersteller dürfte im vierten Quartal stark abgeschnitten haben, habe Analyst Stephan Klepp in einer am Donnerstag präsentierten Studie geschrieben. Dies wäre aber keine Überraschung. Die Commerzbank sei es auch gewesen, die in den vergangenen Wochen durch zwei Abstufungen in Folge für ordentlich Druck bei der Aktie gesorgt habe.Im Dezember erst sei das Unternehmen nach fulminanter Kursentwicklung in den MDAX aufgestiegen und zum Jahresende dann auch dessen bester Wert gewesen. Der Batteriehersteller VARTA habe nach seinem Höhenflug aber jäh merken müssen, dass Begeisterung an der Börse von kurzer Dauer sein könne. Doch die Wachstumsstory des Unternehmens habe zuletzt einen deutlichen Kratzer bekommen. VARTA fürchte Patentverletzungen durch chinesische Nachahmer und wolle rechtlich gegen diese vorgehen.Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen sei nach wie vor extrem hoch. Um den steigenden Bedarf zu decken, baue VARTA seine Produktionskapazitäten derzeit stark aus. Bis Ende des Jahres 2021 sollten über 200 Millionen Zellen jährlich produziert werden. Bis Mitte dieses Jahres wolle VARTA die Produktion bereits auf das Niveau von mindestens 100 Millionen Zellen jährlich hochfahren. Dafür nehme das Unternehmen viel Geld in die Hand."Der Aktionär" bleibe am Ball und werde am Dienstag zeitnah über die Zahlen berichten. Seit der Empfehlung des "Aktionär" notiere das Papier noch immer mehr als 190 Prozent im Plus. Position mit einem Stopp bei 67 Euro absichern, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.02.2020)Mit Material von dpa-AFX