Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

90,20 EUR +2,97% (17.01.2020, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

90,40 EUR +0,44% (17.01.2020, 14:08)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (17.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt habe der MDAX für die mittelgroßen Börsenwerte am Freitagvormittag mit 28.665 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Zuletzt habe das Barometer ein Plus von 0,6 Prozent auf 28.640 Zähler verbucht. Wie bereits am Donnerstag sei auch zum Wochenschluss die Aktie von VARTA der größte Gewinner des Tages im MDAX. Mehr als vier Prozent gehe es nach oben auf 91,50 Euro. Auf Platz zwei und drei würden die Aktie von Airbus mit plus 2,2 Prozent und Nemetschek mit plus 1,7 Prozent folgen.Die Aktien des Batterieherstellers VARTA hätten dabei von den jüngsten guten Nachrichten profitiert. Nach der Bekanntgabe, die Produktion in Deutschland schneller als geplant auszubauen, könnte die Aktie ihre Verluste vom Jahresbeginn ein kleines Stück weit aufholen. Da hätten Investoren auf hohem Niveau Kasse gemacht, nachdem Sorgen über Konkurrenzdruck aufgekommen seien.Analysten seien derweil weiter uneins, wie die Entwicklung der VARTA-Aktie weitergehe. Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für VARTA auf "sell" belassen, das Kursziel aber von 63 auf 66 Euro erhöht. Die jüngste Kapazitätsausweitung des Batterienherstellers habe zwar eine Anpassung der Schätzungen erfordert, so Analyst Robert-Jan van der Horst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Angebot vergleichbarer Batterien durch chinesische Hersteller zeige aber trotz teilweiser Patentverletzungen, dass die Position von VARTA nicht unangreifbar sei.Die Aktie von VARTA habe seit ihrem Hoch im Dezember bei 128 Euro zuletzt bis auf 72,60 Euro korrigiert. Die vom "Aktionär" bereits angesprochene 200-Tage-Linie habe sich hier als gute Unterstützung erwiesen. "Der Aktionär" sehe dies als attraktives Niveau. Kurzfristig dürfte der Wert aber volatil bleiben und eignet sich deswegen nur für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel. (Analyse vom 17.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link