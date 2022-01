Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

94,90 EUR +0,32% (31.01.2022, 11:38)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

95,32 EUR +1,71% (31.01.2022, 11:23)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (31.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor einem Jahr habe die VARTA-Aktie ein Allzeithoch bei 181,30 Euro markiert. Ein Short Squeeze habe die Bären damals ordentlich in Bedrängnis gebracht. Danach sei aber recht schnell wieder Ruhe eingekehrt - im Kursverlauf und auch bei den Shortsellern. Ein Jahr nach dem Rekordhoch notiere die Aktie rund 45 Prozent tiefer und arbeite an der Rückeroberung einer ehemaligen Unterstützungszone.Vor wenigen Tagen sei die VARTA-Aktie unter die massive Unterstützungszone zwischen 99 und 105 Euro rutscht. Im Tief sei der Kurs sogar bis auf bei 87,30 Euro zurückgefallen. Die Gegenbewegung bei DAX und Co sowie die guten Zahlen von Apple - steigende Absätze der drahtlosen Premium-Kopfhörer (AirPods) des US-Konzerns würden sich in der Regel auch positiv auf den Batteriehersteller auswirken - hätten in der vergangenen Woche für die nötigen Impulse gesorgt.Neuigkeiten seien weiter Mangelware - sowohl vom Unternehmen, als auch von Seiten der Analysten. Bei den Shortsellern herrsche ebenfalls Funkstille. Habe die Short-Quote bei VARTA Anfang 2021 noch bei 9,8 Prozent gelegen, sei diese nach einem zwischenzeitlichen Wert von null wieder auf knapp drei Prozent gestiegen."Der Aktionär" bleibt am Ball, so Michael Schröder. (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link