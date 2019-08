Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

69,50 EUR -2,52% (15.08.2019, 14:28)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (15.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA: 70-Euro-Marke spielend überwunden - AktienanalyseDer Batteriekonzern VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) hat nach einem starken ersten Halbjahr seine Prognosen erneut angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz solle dieses Jahr von 271,7 Mio. Euro auf 320 Mio. bis 330 Mio. Euro klettern. Die alte Vorhersage habe ein Plus auf 310 Mio. bis 315 Mio. Euro vorgesehen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) erwarte das Management nun bei rund 72 Mio. bis 76 Mio. Euro statt bei 64 Mio. bis 67 Mio. Euro (2018: 50,2 Mio. Euro).Rückenwind gebe dem Konzern die hohe Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien für Hörgeräte und kabellose Kopfhörer. Der Umsatz sei daher in den ersten sechs Monaten um 15,8 Prozent auf 151,5 Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe sogar um mehr als die Hälfte auf 37,2 Mio. Euro zugelegt. Als Reaktion auf das starke Zahlenwerk sei die VARTA-Aktie erneut auf ein Allzeithoch geschnellt. In der Spitze sei es bis auf 74,50 Euro nach oben gegangen. Allein seit Anfang 2019 summierte sich das Kursplus damit auf beinahe 200 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2019)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:70,00 EUR -2,10% (15.08.2019, 14:04)