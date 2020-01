Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

78,70 EUR +1,29% (28.01.2020, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

78,30 EUR +0,26% (28.01.2020, 11:39)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (28.01.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der Aktienkurs des Batterieherstellers VARTA sei zuletzt kurzzeitig unter die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Am heutigen Dienstag könne sich das Papier aber stabilisieren und sich wieder deutlich von der 200-Tage-Linie nach oben absetzen. Am späten Vormittag gehe es 1,7 Prozent nach oben. Damit gehöre die Aktie von VARTA zu den stärksten Werten des Tages im MDAX. Im 52-Wochenvergleich führe VARTA auch nach der jüngsten deutlichen Korrektur noch immer die Liste der größten MDAX-Gewinner klar an: Das Plus betrage hier mehr als 160 Prozent. Auf Platz zwei folge mit deutlichem Abstand die Aktie von Delivery Hero mit einem Plus von 98 Prozent.Die Sorge vor einem steigenden Konkurrenzdruck aus China und ein diesbezüglich schwelender Patentstreit würden die Anleger schon seit einigen Wochen umtreiben. Bereits Mitte Januar habe der Kurs die 200-Tage-Linie unterschritten, sich dann aber wieder behauptet. Letztmals sei die Durchschnittslinie davor Ende 2018 getestet worden - bevor die Rally bis auf ein Rekordhoch Anfang Dezember geführt habe. Ein Absturz im Januar habe den mehr als zwölfmonatigen Lauf beendet, nachdem die Commerzbank in einer Studie auf die Gefahr steigender Konkurrenz hingewiesen habe.In dieser Woche sei nun auch die Privatbank Hauck & Aufhäuser mit einer Abstufung gefolgt: Sie habe VARTA von "hold" auf "sell" abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 54 Euro angehoben. Der Batteriehersteller habe in der Vergangenheit Vorteile als Erstanbieter nutzen und sehr hohe Margen erzielen können, habe Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben. Angesichts aufkommender Wettbewerber aber dürften sich diese wohl als nicht nachhaltig erweisen. Insofern erscheine die immer noch sehr hohe Bewertung der Aktien nicht gerechtfertigt."Der Aktionär" erwartet zwar, dass sich die VARTA-Aktie vorerst weiter volatil zeigen dürfte, mittelfristig rechnet "Der Aktionär" aber wieder mit einer deutlichen Erholung der Aktie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 28.01.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link