XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

101,10 EUR +4,44% (30.06.2020, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

100,90 EUR +1,15% (30.06.2020, 13:48)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (30.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Dank staatlicher Subventionen für Batteriezellenprojekte sei die VARTA-Aktie am Dienstag über die 100-Euro-Marke gesprungen. VARTA-Papiere seien um bis 8,5 Prozent auf 105 Euro und damit das höchste Niveau seit Januar geklettert. Bereits am Vortag sei die VARTA-Aktie um mehr als sieben Prozent nach oben gesprungen. Bis zum frühen Nachmittag sei der Titel zwar leicht zurückgekommen. Das Plus betrage aber immer noch 4,4 Prozent auf 101,10 Euro.Insgesamt 300 Millionen Euro des Bundes und der Länder sollten an den VARTA-Standorten Ellwangen und Nördlingen in die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie "erste industrielle Anwendung" fließen. Ganz unerwartet sei dies aber nicht, nachdem Baden-Württemberg und Bayern bereits ihr Engagement zugesagt hätten.Im Vorjahr hätten sich die VARTA-Papiere mit ihrem Anstieg bis auf 128 Euro in der Spitze verfünffacht, womit sie im MDAX zum neuen Börsenstar avanciert seien. Im Januar sei die Rally dann schlagartig vorbei gewesen, nachdem Befürchtungen eines zunehmend harten Wettbewerbs aufgekommen seien. Zum Corona-Tief im März hätten die Papiere nur noch knapp 50 Euro gekostet. Seitdem hätten sie sich bereits wieder im Wert verdoppelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: