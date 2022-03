Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (08.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin zu kaufen.Uzin Utz habe gestern vorläufige Zahlen für 2021 vorgelegt, die sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis leicht über den Analystenprognosen gelegen hätten. Wenngleich Speck im laufenden Jahr von einem Profitabilitätsrückgang ausgehe, halte er das margenseitig konservative Mittelfristziel trotz der aktuellen Verwerfungen auf der Beschaffungsseite für nicht substanziell gefährdet.Der Konzernumsatz habe mit einem Plus von 14,7% yoy auf 440,1 Mio. Euro (Vj.: 383,6 Mio. Euro) einen neuen Rekordwert erreicht und habe die Analystenerwartung leicht übertroffen (MONe: 438,5 Mio. Euro). Hervorzuheben sei, dass die hohe Dynamik angesichts der bereits im ersten Corona-Jahr 2020 noch soliden Erlösentwicklung (+3,0% yoy) nicht auf Basiseffekte zurückzuführen sei, sondern nach Erachten des Analysten die erfolgreiche Durchsetzung von Preissteigerungen sowie insbesondere die starke Nachfrage aus der europäischen Bauwirtschaft und der Wachstumsregion Nordamerika unterstreiche.Auch in Q4 sei das Wachstumstempo mit +13,6% yoy entsprechend hoch geblieben. Beim operativen Ergebnis habe Uzin Utz mit einem EBIT von 47,5 Mio. Euro bzw. einer Marge von 10,8% (+30 BP yoy) ebenfalls unternehmenseigene Höchstwerte erreicht und habe die Analystenprognose schlagen können (MONe: 46,5 Mio. Euro bzw. 10,6%). Die zum Teil erheblich gestiegenen Transport-, Energie- und Rohstoffpreise sowie Lieferengpässe hätten demnach durch Prozessoptimierungen und eine hohe Kostendisziplin abgefedert werden können.Uzin Utz habe das abgelaufene Geschäftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen. Die mit dem Geschäftsbericht Ende April anstehende neue Guidance werde nach Erachten des Analysten für 2022 auf ein solides Wachstum bei gleichzeitig rückläufigem Ergebnis hindeuten. Dies sei aber vor allem der exzellenten Basis geschuldet und sei von Speck in der Tendenz auch zuvor bereits erwartet worden. Der Wachstums-Case sei seines Erachtens damit intakt und die Unternehmensqualität hinlänglich bewiesen.Nach Anpassung der Prognosen und Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, das Kursziel von 100,00 Euro und erachtet den jüngsten Kursrücksetzer als Kaufgelegenheit. (Analyse vom 08.03.2022)