Uzin Utz setze sich mit der PASSION-Strategie erneut ein ambitioniertes Wachstumsziel. Angesichts der hohen Wettbewerbsqualität und der bereits erzielten Erfolge der letzten Jahre würden die Analysten die Maßnahmen und Ziele aber für strategisch sinnvoll und erreichbar halten.



Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, haben ihr Modell entsprechend angepasst und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 72,00 Euro (zuvor: 69,00 Euro). (Analyse vom 30.01.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (30.01.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Im Rahmen eines Unternehmensbesuchs hätten sich die Analysten vergangene Woche mit dem Vorstand von Uzin Utz, Herrn Leibundgut, ausgetauscht und insbesondere über die neue Unternehmensstrategie PASSION 2025 gesprochen, die an die erfolgreich umgesetzte GOLD-Strategie anknüpfe. Die wesentlichen Erkenntnisse des Gesprächs seien nachfolgend zusammengefasst.Neues Wachstumsziel: Während die GOLD-Strategie im Wesentlichen auf die Verbesserung von Prozesseffizienzen ausgerichtet gewesen sei, basiere die neue Strategie auf einem 4-Säulen-Modell (Planet, People, Profit sowie Products & Services) und fokussiere sich primär auf den Ausbau der Produktionskapazitäten sowie eine Vergrößerung des Marktanteils unter der Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Bis Ende 2025 wolle der Konzern mittels organischem Wachstum ein Umsatzniveau von mindestens 550 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mehr als 8% erreichen. Zudem solle die Entwicklung durch strategisch sinnvolle Akquisitionen ergänzt werden.Fabrikbau zur Kapazitätserweiterung: Das erst im Jahr 2015 eröffnete Werk an der US-Ostküste produziere aufgrund der guten amerikanischen Baukonjunktur und der anhaltend positiven makroökonomischen Rahmenbedingungen bereits an der Kapazitätsgrenze. Um die in den vergangenen Jahren massiv angezogene Nachfrage in Nordamerika zu bedienen (Umsatzanteil 6% in 2014 vs. 12% in 2018), plane Uzin Utz noch in diesem Jahr den Bau einer neuen Produktionsstätte an der Westküste, wo das Unternehmen heute bereits rund zwei Drittel der US-Erlöse erziele. Zudem solle dieser Standort in einem nächsten Bauabschnitt ab 2023 flexibel um weitere Erzeugnisse wie Klebstoffe erweitert werden. Durch die Aufnahme der Produktion im Jahr 2022 sollte der Umsatz in der Region Nordamerika von derzeit rund 50 Mio. Euro mittelfristig mehr als verdoppelt werden können (MON 2025e: 110 Mio. Euro). Die Analysten würden sich bei der Schätzung der Neubaukosten an der zuletzt getätigten US-Expansion im Jahre 2014 unter Berücksichtigung wegfallender begünstigender Marktzugangskosten (u.a. Subventionen) orientieren und Investitionen von rund 20 Mio. Euro annehmen.Länderspezifische Kundenansprache mittels Produktadaption: Neben Nordamerika würden auch Frankreich und Großbritannien zu den künftig stärker fokussierten Wachstumsmärkten von Uzin Utz zählen. Mit dem Ziel der Marktführerschaft in den genannten Regionen umfasse die PASSION-Strategie eine Erweiterung des bisherigen Premiumsortiments um regionalspezifische Standardprodukte, sodass die Kunden in noch stärkerem Maße direkt und bedarfsgerecht adressiert werden könnten. Die Umstellung der lokalen Vertriebsstrategien solle zudem dazu beitragen, die Kundennähe in den einzelnen Ländermärkten zu erhöhen.Über alle Regionen hinweg solle zudem ein hoher Anteil an Produktinnovationen einen zusätzlichen Umsatzbeitrag leisten. So werde beispielsweise die Entwicklung digitaler Lösungen vorangetrieben, um Abläufe beim Kunden angesichts des Fachkräftemangels zu vereinfachen und effizienter zu gestalten oder das Produktangebot zu erweitern (OEM-Fertigung).Nachhaltigkeitsfokus bleibt erhalten: Trotz des bereits hohen Anteils an nachhaltigen Produkten und Produktionsprozessen gewinnen künftig das Umweltbewusstsein und eine transparente Wertschöpfung noch mehr an Bedeutung. Initiativen zur Weiterentwicklung ressourcenschonender Produkte, der Einsatz von recycelten Materialien oder die Optimierung von Frachtrouten sollen dazu beitragen, die klimaschädlichen Emissionen auf Konzernebene um 25% zu reduzieren.Guter Jahresabschluss erwartet, mittelfristige Modellprognosen überarbeitet: Die erfolgreiche Umsetzung der GOLD-Strategie spiegele sich in allen wesentlichen Unternehmensprozessen von Uzin Utz wider. Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl einen Umsatz- als auch Ergebnisrekord habe erzielen können und würden diesbezüglich ihre Prognosen bestätigen.Die neuen strategischen Maßnahmen würden eine breitere internationale Aufstellung in den Wachstumsregionen des Unternehmens umfassen und dürften daher auf kurze Sicht keine wesentliche Profitabilitätssteigerung zulassen. Jedoch würden die Analysten aufgrund der antizipierten Entwicklung in den Kernregionen unterstellen, dass die Marge auf einem weitgehend konstanten Niveau gehalten werden könne. Die Kosten für den Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Nordamerika hätten die Analysten nun ebenso wie die weiteren Expansionskosten in den mittelfristigen Annahmen ihres Modells reflektiert.