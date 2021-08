Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (06.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe gestern vorläufige Zahlen berichtet. Dank der anhaltend positiven Impulse aus der Bauwirtschaft und begünstigender Ergebniseffekte habe das Unternehmen die hohe Wachstumsdynamik auch im zweiten Quartal fortsetzen können. Als Folge seien auch die Jahresziele angehoben worden.Bereits in Q1 habe Uzin Utz angesichts einer hohen Nachfrage in den Kern- und Wachstumsregionen, ausgeprägten Nachholeffekten sowie umfangreicher Skaleneffekte eine starke Basis für das Gesamtjahr (Q1/21: Umsatz +6,6% yoy; EBIT: +36,6% yoy) gelegt. Auch in Q2 habe sich die erfreuliche Entwicklung fortgesetzt. Konkret habe das Unternehmen ein Erlöswachstum von rund +32,0% auf 117,0 Mio. Euro (MONe: 117,8 Mio. Euro) und abermals einen massiven Ergebnissprung erreicht. So habe das EBIT mit rund 17,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert (+151,1% yoy) und den Analysten-Prognosen (MONe: 11,3 Mio. Euro) gelegen.Erneut dürften die hohe Kapazitätsauslastung und damit einhergehende Skaleneffekte sowie der Wegfall von Reise- und Bewirtungskosten das Profitabilitätsniveau gestützt haben. Zudem stelle der Verkauf eines als Finanzinvestition gehaltenen Grundstücks einen positiven Einmaleffekt in Höhe von 1,3 Mio. Euro dar, wodurch die Marge auf beeindruckende 14,5% ausgebaut worden sei (Q2/20: 7,6%).Bezogen auf das zweite Halbjahr erwarte die Analystin anhaltendes Wachstum der Top- und Bottomline, wenngleich die Ergebnisdynamik angesichts steigender Materialkosten abflachen dürfte. Vor dem Hintergrund bereits initiierter Preiserhöhungen rechne sie dennoch mit einem weiter soliden Ertragsniveau (EBIT H2/21: 17,5 Mio. Euro vs. H2/20: 24,7 Mio. Euro). Insofern erwarte sie auf Gesamtjahressicht bei einem Umsatzanstieg von 14,3% ein Ergebniswachstum auf 46,5 Mio. Euro (EBIT-Marge: 10,6%). Dies bestärke ihre Ansicht, dass das avisierte mittelfristige Profitabilitätsziel (EBIT-Marge über 8%) selbst bei einer Normalisierung der Kostenstrukturen zu konservativ ausfalle. Die Analystin rechne daher auch in den kommenden Jahren mit einem nachhaltig höheren Margenniveau (Ø EBIT-Marge 2021-2024: 9,5%).Das Wachstumstempo bei Uzin Utz bleibe hoch. Die starken H1-Zahlen würden eine solide Basis für ein neues Rekordjahr legen. Jedoch dürfte die Ergebnisdynamik in H2 vor dem Hintergrund der Herausforderungen auf den Beschaffungsmärkten leicht abflachen.Mit einem von 89,00 auf 95,00 Euro erhöhten Kursziel bestätigt Charlotte Meese, Aktienanalystin der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Uzin Utz-Aktie. (Ausgabe vom 06.08.2021)