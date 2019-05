Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (09.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe starke vorläufige Zahlen (Umsatz und Vorsteuerergebnis) für das 1. Quartal 2019 berichtet, die insbesondere auf Ergebnisebene über der Analystenerwartungen gelegen hätten. Aufgrund der guten Performance der ersten drei Monate sei das Unternehmen zudem in Bezug auf die Ergebnisentwicklung des Gesamtjahres deutlich optimistischer. Die endgültigen Zahlen für Q1/2019 werde Uzin Utz im Rahmen der Hauptversammlung am 14. Mai 2019 veröffentlichen.Der Umsatz in Q1 sei um 10,5% auf einen neuen Rekordwert von 91,5 Mio. Euro. gestiegen (MONe: 88,0 Mio. Euro). Über die Zusammensetzung der Erlöse habe das Unternehmen noch keine Aussagen gemacht. Es sei nach Erachten des Analysten aber davon auszugehen, dass neben den Konsolidierungseffekten durch die Übernahme des Werkzeugproduzenten Pajarito in Deutschland eine sehr gute organische Entwicklung durch höhere Nachfrage und Preiserhöhungen zum zweistelligen Wachstum beigetragen hätten.Im Gegensatz zum Geschäftsjahr 2018, in dem das solide Wachstum der Topline durch stark erhöhte Rohstoff- und Frachtkosten aufgezehrt worden sei, sei das Vorsteuerergebnis in Q1/2019 überproportional um 45,7% auf 7,4 Mio. Euro gestiegen (Q1/2018: 5,1 Mio. Euro; MONe: 6,6 Mio. Euro). Die Vorsteuermarge habe sich demzufolge deutlich um 190 Basispunkte auf 8,1% erhöht (Vorjahr: 6,2%). Die Steigerung sei nach Erachten des Analysten insbesondere auf die initiierten Preiserhöhungen, aber auch auf eine intensivierte Kostendisziplin zurückzuführen.In seinem Update-Comment vom 17. April 2019 habe Laser bereits eine Verbesserung des Newsflows in Bezug auf Uzin Utz' Ergebnisentwicklung antizipiert, was sich nun bereits mit der Vorlage der vorläufigen Q1-Zahlen bestätigt habe.Da Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, von einem Anhalten der guten Ergebnisdynamik auch in den Folgequartalen ausgeht, bestätigt er seine Kaufempfehlung für die Uzin Utz-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 65,00 Euro. (Analyse vom 08.05.2019)