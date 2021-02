Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung. (02.02.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Eine anhaltend solide Entwicklung in der Baubranche sowie die jüngst publizierten Zahlen relevanter Wettbewerber würden darauf schließen lassen, dass Uzin Utz auch im Jahresschlussquartal von einer hohen Nachfrage nach Bauchemikalien profitiert haben dürfte und das operative Umsatz-und Ergebniswachstum trotz eines herausfordernden Marktumfelds fortgeführt habe. Zudem würden der immer noch hohe Auftragsbestand sowie die angekündigten Erweiterungsinvestitionen die künftigen Erlöspotenziale des Unternehmens untermauern, welche nach Erachten der Analysten noch nicht ausreichend im Kurs reflektiert seien.Bereits in Q3 hätten die Markterholung und Nachholeffekte zu einem soliden Umsatzzuwachs (+3,9% yoy) sowie dank hoher Kapazitätsauslastung und flexibler operativer Kostenstrukturen zu einem überproportionalen Ergebnisanstieg (+25,8% yoy) geführt. Nach 9M habe Uzin Utz somit bei einem Umsatzniveau von 286,5 Mio. Euro über dem bereits starken Vorjahreswert (+1,6%) gelegen, bei einer gleichzeitig stabilen Profitabilität (EBIT-Marge: 9,1%). Auch für Q4 würden die Analysten deutliches Ergebniswachstum erwarten (MONe: Umsatz +0,9% yoy; EBIT +17,3% yoy), was die Analysten auf folgende Aspekte stützen würden.Zunächst würden die jüngst vorgelegten Zahlen relevanter Wettbewerber massive Erholungstendenzen zeigen. So erwarte Sika eine überproportionale Ergebnissteigerung in H2/20, Forbo habe zuletzt die Jahresprognose sowohl für Umsatz als auch Ergebnis angehoben. Zudem habe der Bauchemiehersteller PCI die Produktion an der Kapazitätsgrenze und trotz COVID-19 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmenshistorie vermeldet. Angesichts vergleichbarer Kunden- und Nachfragestrukturen würden die Analysten diese Entwicklung ebenfalls bei Uzin Utz unterstellen, zumal der Absatz einzelner Produkte dank einer Mehrkanalstrategie auch in Q4 nicht übermäßig von Standortschließungen (z.B. Baumärkte) betroffen gewesen sei.Die stabile Entwicklung der Bauwirtschaft sowie die weiterhin gute Auslastung in der Produktion sollten auch in Q4 zu Wachstum geführt haben.Aufgrund des attraktiven Bewertungsniveaus (KGV 2022e: 12,7x) und despositiven Ausblicks bestätigen Charlotte Meese und Patrick Speck, Aktienanalysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung für die Uzin Utz-Aktie mit einem neuen Kursziel von 78,00 Euro (zuvor: 75,00 Euro). (Analyse vom 02.02.2021)