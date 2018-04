Vor dem Hintergrund des deutlichen Kursrückgangs, den Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, fundamental für nicht gerechtfertigt hält, stuft der die Uzin Utz-Aktie trotz eines leicht reduzierten Kursziels von 64,00 Euro (zuvor: 65,00 Euro) von "halten" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 06.04.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uzin Utz-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

55,50 EUR -0,89% (06.04.2018, 12:35)



Tradegate-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

57,00 EUR +1,79% (06.04.2018, 13:26)



ISIN Uzin Utz-Aktie:

DE0007551509



WKN Uzin Utz-Aktie:

755150



Ticker-Symbol Uzin Utz-Aktie:

UZU



Kurzprofil Uzin Utz AG:



Die Uzin Utz Gruppe (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU), Ulm ist mit rund 1.100 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 272,9 Mio. Euro (2016) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen für die Bodenverlegung. Die bauchemischen Produktsysteme für die Verlegung von Bodenbelägen aller Art bis hin zur Oberflächenveredelung sowie die Maschinen für die Bodenbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, codex und RZ weltweit vertrieben. Als Systempartner des Handwerks, von Planern, Architekten und Bauherren widmet sich Uzin Utz seit 100 Jahren der Aufgabe, Endkunden wie Verarbeiter in allen Bereichen der Bodenverlegung professionell zu unterstützen. www.uzin-utz.de (06.04.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) von "halten" auf "kaufen" hoch.Uzin Utz habe heute im Rahmen der Einladung zur Hauptversammlung den Jahresabschluss 2017 veröffentlicht und qualitative Ziele für 2018 bekannt gegeben.Der Umsatz sei um 8,4% auf 295,8 Mio. Euro gestiegen (MONe: 296,1 Mio. Euro), wobei das Wachstum sowohl durch höhere Mengen (+8,4%) als auch gestiegene Preise (+0,7%) getrieben worden sei, während der Währungseinfluss (-0,7%) moderat ausgefallen sei. Dabei hätten alle Regionen über Vorjahresniveau gelegen. Für Q4 impliziere dies einen Anstieg um 9,8%, womit sich die Wachstumsdynamik gegenüber Q2 (+5,6%) und Q3 (+6,6%) wieder deutlich verbessert habe.Das EBIT in Höhe von 25,1 Mio. Euro habe jedoch insbesondere aufgrund höherer Rohstoffkosten gelegen, die nicht im vollen Umfang durch Preiserhöhungen hätten weitergegeben werden können, leicht unter Vorjahr (25,8 Mio. Euro) und habe damit die Analystenprognose von 29,1 Mio. Euro verfehlt.Dividendenvorschlag auf Vorjahresniveau: Als Folge des stagnierenden Ergebnisses werde der Vorstand der Hauptversammlung eine unveränderte Dividende in Höhe von 1,30 Euro (MONe: 1,45 Euro) pro Aktie vorschlagen.Vor dem Hintergrund der unter seinen Erwartungen liegenden Ergebnisse sei der Analyst nun auch für die folgenden Jahre etwas vorsichtiger und gehe nun von einer höheren Materialkostenquote (im Schnitt +70 BP) aus.Trotz der guten Wachstumsdynamik auf Erlösebene sei die Ergebnisentwicklung enttäuschend ausgefallen. Dennoch sehe der Analyst die Equity Story als intakt an, da seines Erachtens die gestiegenen Rohstoffpreise nach und nach weitergeben werden könnten und sich die Ergebnissituation in den kommenden Jahren wieder aufhellen sollte.