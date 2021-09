Die Aktien der großen Uranproduzenten seien explodiert, egal ob Cameco oder auch Kazatomprom. Auch die kleineren Werte seien von der neu entfachen Uran-Euphorie erfasst worden. Sicher: Die meisten Charts würden mittlerweile einer Fahnenstange ähneln und eine Korrektur sei überfällig. Der neue Uran-ETC könne jedoch für den Uranmarkt ein Gamechanger sein. Und Uran dürfte damit in einen neuen Bullenmarkt eingetreten sein.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Uranmarkt strahlt - diese zugegebenermaßen etwas abgedroschene Floskel traf wohl selten so präzise zu wie aktuell, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Uranpreis habe alleine in den vergangenen drei Wochen rund 30% an Wert zulegen können. Von rund 30 USD sei es gestern in der Spitze auf über 40 USD je Pfund nach oben gegangen. Die Uranaktien würden es mit Kurssprüngen danken, wie man sie so teils noch nie erlebt habe. So habe die Aktie des Uranproduzenten Cameco den höchsten wöchentlichen Kursgewinn seit Börsennotiz verzeichnet. Aber woher komme dieser plötzliche Preissprung bei Uran?