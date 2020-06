Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nur in China lagen die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe leicht über der bedeutenden Marke von 50, die eine wirtschaftliche Expansion in den kommenden Monaten andeutet, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Sowohl in den USA, als auch in der Eurozone lägen die Werte zumeist zwischen 30 und 40 und damit immer noch weit von klarer Zuversicht entfernt. Während der Index einzig in Italien auf 45,4 Punkte relativ deutlich angestiegen sei, hätten die Aussichten in anderen Staaten deutlich nachgegeben. Vor allem in Indien mit einem aktuellen Stand von 30,8 sei die Stimmung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes schlecht und verdeutliche, dass die wirtschaftliche Auswirkungen der Coronakrise besonders in vielen Schwellenländern gerade erst anfangen würden zu wirken. Im Laufe der Woche richte sich der Fokus der Marktteilnehmer auf die anstehenden Arbeitsmarktberichte. In den USA dürfte die Arbeitslosigkeit auf über 20 Prozent ansteigen und der Unzufriedenheit mit der Politik Donald Trumps in breiten Bevölkerungsschichten Vorschub leisten.



Auch in Deutschland und einigen anderen Staaten der Eurozone sei mit steigenden Arbeitslosraten zu rechnen, wenngleich in deutlich geringerem Ausmaß. Vor diesem Hintergrund rücke dann auch die anstehenden EZB-Ratssitzung in den Blickpunkt. Angesichts der sich immer deutlicher abzeichnenden langsamen wirtschaftlichen Erholung und der möglichen ökonomischen Belastungen im Zuge eines wieder wahrscheinlicher werdenden ungeregelten Brexit werde die Erhöhung des Volumens des Wertpapierkaufprogramms PEPP über die bisherige Zielmarke von 750 Mrd. Euro immer wahrscheinlicher. (02.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.