London (www.aktiencheck.de) - Es ist eine unterdurchschnittliche Performance des Rohstoffkomplexes im Vergleich zu US-Aktien, die den niedrigsten Stand seit Anfang 1960 erreicht haben, festzustellen, so Aneeka Gupta, Associate Director, Research, WisdomTree.



Die Experten würden glauben, dass die jahrelange Lockerung der Geldpolitik der globalen Zentralbanken nach der großen Finanzkrise in Verbindung mit dem schwächeren Wachstum des zweitgrößten Rohstofflieferanten der Welt, China, die Underperformance von Rohstoffen gegenüber Aktien noch verstärkt habe. Gegenwärtig löse die Furcht vor dem Ausbruch des Coronavirus weitverbreitet Besorgnis in Bezug auf die Rohstoffnachfrage aus, welche die Furcht vor einem sinkenden Angebot übersteige. Die Experten würden glauben, dass sich der durch den Coronavirus-Ausbruch bedingte Einbruch der Aktivitäten in China auf die erste Hälfte des Jahres 2020 beschränken werde. Danach würden sie eine pfeilförmige Erholung der chinesischen Wirtschaft erwarten, die eine Umkehr des derzeitigen zugunsten Aktien bestehenden Trends, dass Rohstoffe schlechter als Aktien abschneiden würden, unterstützen sollte. (17.02.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.