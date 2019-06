Wie bereits erwähnt, würden die meisten Unternehmen an die Börse gehen, um hohe Mengen an Kapital aufzunehmen. Es gebe zweifellos immer noch zahlreiche Unternehmen, die an die Börse gehen würden - als aktuelle Beispiele wären hier etwa Lyft, Pinterest oder Uber zu nennen. Zu den übrigen New Economy-Firmen, die voraussichtlich noch in diesem Jahr an die Börse gehen dürften, würden unter anderem das Data Mining-Unternehmen Palantir Technologies, die Messaging-Plattform Slack und der Anbieter von Heimvermietungsdiensten Airbnb zählen.



Ein weiterer Grund, an die Börse zu gehen, hänge mit Anreizprogrammen für Mitarbeiter zusammen. Viele neue Unternehmen würden ihren Mitarbeitern als zusätzlichen Vorteil ihrer Beschäftigung eine Beteiligung am Unternehmen anbieten. Ein Börsengang würde den Mitarbeitern in der Regel helfen, ihre Aktien leichter zu verkaufen. Allerdings gebe es heutzutage Online-Plattformen wie beispielsweise Forge Global, SharesPost oder EquityZen, die es Mitarbeitern und anderen privaten Aktionären ermöglichen würden, nicht börsennotierte Aktien zu verkaufen. Daher dürfte dieser Aspekt also als triftiger Grund für eine Börsennotierung wohl wegfallen.



Für viele Unternehmen werde es leichter, Kapital aufzunehmen, ohne dafür an die Börse gehen zu müssen. Selbst wenn nicht börsennotierte Unternehmen keine Gewinne erzielen würden, fänden sich oft private Anleger, die bereit seien, in sie zu investieren, beispielsweise da diese Unternehmen neue Geschäftsmodelle verfolgen würden, die Umwälzungen in etablierten Branchen anstoßen würden. Natürlich würden Anleger erwarten, dass sie früher oder später einmal schwarze Zahlen schreiben würden.



Wer seien diese Anleger, die in private Unternehmen investieren würden? Neben den oben erwähnten Venture Capital-Firmen und unabhängigen Anlegern könnten hierzu auch Investmentfonds zählen. Mithilfe der Letzteren könnten Privatanleger, die in entsprechende Fonds investieren würden, diese Chancen im privaten Sektor ergreifen und potenziell von Bewertungswachstum profitieren, während sich die Firmen noch in Privatbesitz befänden. Hierauf kommen wir später noch einmal zurück, so die Experten von Franklin Templeton. Nach Erachten der Experten von Franklin Templeton liefere jedoch alleine dieses Merkmal schon starke Argumente für die Erwägung aktiv verwalteter Strategien gegenüber einer Anlage in ein passives, indexbasiertes Vehikel.



Während des vergangenen Jahrzehnts seien große Mengen an Kapital in Start-ups investiert worden. Hierdurch sei es für diese relativ einfach geworden, sich zu finanzieren. Zudem seien private Firmen so in der Lage, in größeren Dimensionen zu denken und schnell zu wachsen. 2018 hätten sich die Investitionen von Venture Capital-Firmen und anderen nicht-herkömmlichen Anlegern in private Unternehmen auf 131 Mrd. USD belaufen.



Infolge dieser Kapitalflut habe man auch eine steigende Anzahl an "Einhörnern" beobachten können. Allein in den USA gebe es 145 Einhörner mit einer Gesamtbewertung von 556 Mrd. USD.



Es werde damit gerechnet, dass viele Einhörner und sogar ein paar so genannte "Decacorns" (Unternehmen mit einem Wert von mehr als 10 Mrd. USD) 2019 an die Börse gehen würden. Der Gesamtbetrag des aufgenommenen Kapitals könnte 2019 auf 80 Mrd. USD ansteigen, was dem Doppelten des jährlichen Durchschnitts seit 1999 entspreche. Unterdessen seien an den US-Aktienmärkten im ersten Quartal 2019 Abflüsse in Höhe von 38 Mrd. USD verzeichnet worden. Es bestehe also die Möglichkeit, dass diese großen Börsengänge das Angebot an Aktien auf dem Markt zu sehr in die Höhe treiben würden, was die Wertentwicklung dieser Titel im Nachgang ihres Börsengangs belasten könnte.



Wenn man allerdings berücksichtige, dass Börsengänge in den letzten 15 Jahren niemals mehr als 1,5% des Marktwerts des S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ausgemacht hätten, könne es durchaus sein, dass hierdurch kein Angebotsproblem aufkomme, solange die Börsengänge jeweils nicht zu nah aneinander lägen.



Dies werfe zudem die Frage auf: Stelle eine Anlage in Börsengänge eine lukrative Strategie dar? Vielleicht - vielleicht aber auch nicht. Die Renditen US-amerikanischer Börsengänge würden abwärts tendieren; US-Aktien, die im ersten Quartal 2018 an die Börse geführt worden seien, hätten in dem Jahr nach dem Börsengang eine durchschnittliche Rendite von 15% erzielt. Dies entspreche weniger als der Hälfte der 2017 bzw. 2016 verzeichneten Durchschnittsrenditen von 34% bzw. 39%.



Viele Investmentfonds hätten im Laufe der Jahre in private Unternehmen investiert und könnten profitieren, wenn diese privaten Unternehmen weitere Finanzierungsrunden zu höheren Bewertungen abschließen würden. Investmentfonds worden in der Regel einen besseren Zugang zu Informationen über diese privaten Unternehmen, da sie an Kapitalerhöhungen (durch die sie Zugang zu den Finanzdaten und Managementteams der Unternehmen erhalten würden) teilnähmen, anstatt Aktien von den Mitarbeitern dieser Firmen zu kaufen.



Darüber hinaus würden Betreiber von Investmentfonds auch über robuste Bewertungsverfahren verfügen, die diese nicht notierten Anlagen anhand von Formeln bewerten würden, die Bewertungen bei früheren Finanzierungsrunden, die Bewertungen vergleichbarer Unternehmen sowie Trends und Ausblicke für diese Firmen berücksichtigen würden. Dies helfe dabei, sicherzustellen, dass Anleger in Investmentfonds selbst im Fall nicht börsennotierter Beteiligungen ein korrekt bewertetes Portfolio erhalten würden.



Unternehmen, die noch nicht an die Börse gegangen seien, würden in der Regel langfristige Anleger bevorzugen. Daher würden sie ihre Aktien häufig Investmentfonds anbieten, die normalerweise langfristig an ihren Positionen festhalten würden. Dank dieser Praxis eröffne sich Anlegern in Investmentfonds das Potenzial eines frühzeitigen Zugangs zu Wachstumsunternehmen, noch bevor diese an die Börse gehen würden, während das private Unternehmen gleichzeitig von einer stabileren Anlegerbasis profitiere.



Alles in allem stelle der Zugang zu Unternehmen noch vor ihrem Börsengang ein zunehmend überzeugendes Argument für eine Anlage über aktiv verwaltete Strategien dar. (Ausgabe vom 28.05.2019) (04.06.2019/ac/a/m)







