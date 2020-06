Bonn (www.aktiencheck.de) - Eine weltweite Umfrage unter IT-Chefs zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf ihre Strategie hat ergeben, dass selbst besonders betroffene Unternehmen planen, ihre Digitalisierungsinitiativen zu verstärken, so die Analysten von Postbank Research.



Alle Branchen würden erwarten, dass der Kontakt zu Kunden und zu Mitarbeitern zukünftig zunehmend digital erfolgen werde. In diesem Zusammenhang wollten Konzerne vor allem die Integration von Public-Cloud-Lösungen - die das Auslagern von Rechenleistung, Speicherplatz und Anwendungen ermöglichen würden - vorantreiben. Gleiches gelte auch für den Einsatz von Maschinellem Lernen, das bei der digitalen Interaktion helfen solle. Darüber hinaus würden sich vor allem Industrieunternehmen durch Roboter und vernetzte Maschinen im Rahmen der Industrie 4.0 Effizienzgewinne versprechen. In Deutschland erhalte die Digitalisierung jetzt zusätzlichen Rückenwind durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Für Zukunftsinvestitionen - worunter auch Ausgaben für die Digitalisierung fallen würden - seien insgesamt 50 Milliarden Euro vorgesehen. (05.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.