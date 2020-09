Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Goldanleger hatten in den vergangenen Tagen wenig zu lachen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Wenn es nach den Analysten der Citigroup gehe, dann könnte Gold bald wieder Fahrt aufnehmen. In einer aktuellen Studie würden sie das Edelmetall wieder über 2.000 USD steigen sehen. Und noch vor Jahresende solle der Goldpreis ihrer Meinung nach ein neues Allzeithoch erklimmen. So könnten die Unsicherheiten, die die Wahl zum US-Präsidenten am 3. November mit sich bringen könnte, noch gar nicht in den Kursen für die Edelmetalle eingepreist sein. Dies könne ein außergewöhnlicher Katalysator für den Goldpreis im vierten Quartal sein. Aber auch neben der US-Wahl bleibe die Citigroup bullish für den Goldpreis. Das Umfeld niedriger Zinsen würde den Goldpreis als Anlage attraktiv machen. Die US-Bank sehe Gold in der Mitte eines Bullenmarktes.Auch "Der Aktionär" sehe in den kommenden Wochen eine höhere Unsicherheit mit Blick auf die US-Präsidentschaftswahl. Dies sollte den Goldpreis beflügeln. Charttechnisch hätten sich die Bullen gestern erstmals wieder in das Rampenlicht gespielt. Das heiße zwar noch nicht, dass die Konsolidierung tatsächlich schon beendet sei. Die bereits mehrfach geäußerte Meinung, dass dies nichts anderes als eine Konsolidierung/Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend sei, bleibe jedoch bestehen. Der Aktionär rechne für die kommenden Wochen mit wieder steigenden Kursen. Gold sollte in der Tat wie von der Citigroup prognostiziert noch im laufenden Jahr ein neues Allzeithoch erreichen. Für Anleger biete die Konsolidierung eine Chance, ihre Positionen auszubauen. (25.09.2020/ac/a/m)