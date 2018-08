In den letzten eineinhalb Jahren sei die Inflation von ca. 7 auf über 15 Prozent angestiegen. In der Folge habe die türkische Notenbank die Leitzinsen am 1. Juni diesen Jahres in einem Schritt von 8 auf 16,5 (!) Prozent erhöht. Sowohl Geldmarktzinsen als auch die Renditen türkischer Staatsanleihen hätten den Zinsanstieg inflationsgetrieben indes schon länger vorweggenommen. Die türkische Lira (TRY) habe seit Januar von 4,5 TRY/EUR auf zeitweise knapp 7,9 TRY/EUR abgewertet. Die akute Angst vor einem möglichen Zahlungsausfall des türkischen Staates habe die Rendite einer 10-jährigen Staatsanleihe auf über 20 Prozent p.a. hochschnellen lassen.



Aufgrund der Währungsabwertung seien viele türkische Importe derzeit kaum noch erschwinglich. Wenn doch noch importiert werde, dann zu extrem gestiegenen Preisen, wodurch die Inflation noch weiter angeschoben werde. In ausländischer Währung aufgenommene Schulden müssten mit - in türkische Lira umgerechnet - viel höheren Summen zurückgezahlt werden und würden einige Schuldner überfordern.



Angesichts des Vertrauensschadens und bisher ausbleibender nachhaltig wirkender Beruhigungsmaßnahmen der türkischen Regierung sei kaum davon auszugehen, dass sich Währung und Zinsen schnell erholen würden. Im Gegenteil müsste die türkische Notenbank die Leitzinsen noch einmal deutlich anheben (von aktuell schon 17,25%), um dem Verfall der Währung Einhalt zu gebieten. Das würde die Wirtschaft aber umso härter treffen. Rühre sich die Notenbank nicht, dürften internationale Investoren weiter Kapital aus dem Land ziehen und so die Situation verschärfen - es gebe derzeit keinen angenehmen Weg. Da würden selbst die von Katar angekündigten Investitionen in Höhe von 15 Mrd. US-Dollar in der Türkei kaum helfen.



Doch auch nicht in der Türkei investierte Anleger erfasse die Negativspirale über mögliche Ansteckungseffekte. Einerseits könnten eine mögliche Zahlungsunfähigkeit türkischer Schuldner und daraus resultierende Bankenpleiten einige europäische Finanzinstitute hart treffen, z.B. über direkt an türkische Unternehmen vergebene Kredite, den Ausfall von Anleihen, Beteiligungen an türkischen Banken oder Währungspositionen. Vor allem spanische, französische und einige italienische Banken hätten größere Engagements. Die tatsächlichen Auswirkungen würden sich heute jedoch noch kaum abschätzen lassen und würden vom weiteren Verlauf der Krise abhängen.



Hinzu kämen die Auswirkungen auf andere Schwellenländer, deren Währungen zuletzt schon unter dem Abzug von Kapital aufgrund der gestiegenen USD-Zinsen gelitten hätten. Auch hier habe sich in den letzten Tagen die Stimmungslage noch einmal deutlich verschlechtert. Zwar würden vor allem die exportorientierten Staaten von der - noch - dynamischen Weltkonjunktur profitieren. Sollten sich aber die internationalen Handelsrestriktionen wie bisher aber von Woche zu Woche weiter ausdehnen, würden auch von dieser Seite die Gefahren zunehmen und könnten das Wachstum in den kommenden Quartalen empfindlich stören. Im Falle verstärkter Kapitalabflüsse könnten somit auch andere Staaten in eine Währungskrise hineingezogen werden.



Die Verunsicherung dürfte zumindest kurzfristig kaum abnehmen. Noch bestehe zwar Hoffnung, dass sich der ein oder andere Belastungsfaktor auflöse, bevor die Bremswirkungen für die globale Konjunktur Überhand nehmen würden. Die nächste Runde des Handelskriegs sei aber mit dem Inkrafttreten der gegenseitigen zusätzlichen Zölle Chinas und der USA in Höhe von jeweils 16 Mrd. US-Dollar bereits eingeläutet und werde ab 23. August wirken.



In dieser Gemengelage könnten panische Reaktionen von Anlegern schnell eine noch größere Lawine lostreten. Daher schade im Moment eine vorsichtigere Positionierung nicht. Sichere Häfen wie der Schweizer Franken, der US-Dollar und Bundesanleihen dürften vorerst weiter gefragt bleiben. (16.08.2018/ac/a/m)





