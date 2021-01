So erweitere der resultierende Stimmengleichstand von 50:50 im Senat die Möglichkeiten der Umsetzung von Bidens politischen Plänen, denn im Falle einer Patt-Situation hätte die künftige Vize-Präsidentin Kamala Harris die entscheidende Stimme. Trotzdem würden die Demokraten angesichts dieser hauchdünnen Mehrheit im Senat und der im Repräsentantenhaus deutlich geschrumpften Mehrheit keinen von einigen befürchteten extremen Linksruck der US-amerikanischen Politik durchsetzen können. Für die Börsen sei damit der beste aller Fälle eingetreten, denn es könne zeitnah mit einem größeren zusätzlichen Fiskalpaket zur Stimulierung der Wirtschaft gerechnet werden.



Entsprechend positiv sei gestern die Reaktion an den US-Aktienbörsen ausgefallen. Einzig die Technologieindex NASDAQ habe geringe Kursverluste zu verzeichnen gehabt, weil im Zuge der demokratischen Mehrheit in beiden Parlamentskammern eine striktere Regulierung der digitalen "Big-Tech-Unternehmen" drohen könnte - allerdings würde die zunehmende Marktmacht der Netzwerkplattformen wohl ohnehin auf der Agenda der US-Regierung stehen, unabhängig von deren politischer Couleur.



Auch heute stünden die Ampeln für weitere Kursgewinne auf grün. Grundsätzlich würden die Aussichten für die Aktienmärkte, auch mit Blick auf die ab dem Frühjahr wahrscheinliche globale Konjunkturerholung, gut bleiben - wenngleich kein vergleichbares Kurspotenzial bestehe. Dafür seien bis Ende 2020 bereits zu viele positive Erwartungen eingepreist worden. Zudem würden unter der neuen Regierung höhere Unternehmenssteuern in den USA wahrscheinlicher. Die größeren Fiskalpakete würden absehbar zu noch stärker steigenden Staatsschulden in den USA führen, wodurch die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit erstmals seit März 2020 wieder die Marke von einem Prozent p.a. überstiegen habe.



Auf den US-Dollar würden in diesem Kontext zwei verschiedene Kräfte wirken. Einerseits würden noch höhere Fiskalpakete in einer ohnehin noch sehr dynamischen US-Wirtschaft preisniveautreibend, wodurch die Realverzinsung sinke, schwächend auf die Währung wirken. Andererseits unterstütze die wieder steigende nominale Zinsdifferenz im Vergleich zum Euroraum die Attraktivität des US-Dollar. Damit dürfte den Aufwertungstendenzen des Euro bei knapp 1,24 EUR/USD vorerst die Luft ausgehen. (07.01.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die offizielle Bestätigung des Ergebnisses der US-Präsidentschaftswahl von beiden Kammern des Kongresses unter der Leitung des amtierenden Vizepräsidenten ist in normalen Zeiten reine Formsache, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Die gewaltsamen gestrigen Proteste in Washington würden jedoch zeigen, dass aktuell nicht von normalen Zeiten die Rede sein könne. So würden die letzten Tage der Amtszeit Donald Trumps noch einen wahren Showdown einer außergewöhnlichen Präsidentschaft mit sich bringen. Wenngleich die politischen Weichenstellungen mit einem neuen Präsidenten unverrückbar feststünden, bleibe es spannend, wie eine zerrissene US-Bevölkerung sowie eine zerrissene republikanische Partei die Nach-Trump-Ära gestalten werde bzw. welche Rolle Trump künftig noch spielen werde. Die Sperrung einiger Social-Media-Kanäle Trumps dürfte wohl als einer der Höhepunkte in einem dramatischen letzten Akt in die Geschichte eingehen.