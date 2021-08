Nun aber scheine diese Entwicklung zu einem Ende zu kommen, nachdem die chinesische Regierung zunächst dem Finanzkonglomerat Ant Group den Gang nach Amerika verweigert habe und unlängst der chinesische Uber (ISIN US90353T1007/ WKN A2PHHG)-Clon DiDi Global (ISIN US23292E1082/ WKN A3CTLG) an die kurze Datenleine Pekings genommen worden sei. In den USA habe die Börsenzulassungsbehörde Securities and Exchange Commission vor kurzem bekannt gegeben, zunächst keine weiteren Börsennotierungen chinesischer Unternehmen zu genehmigen. Zudem sei bekannt geworden, dass die USA beim niederländischen Ausrüster für Halbleiterproduktionen ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) interveniert hätten, um den Verkauf entsprechender Fertigungsmaschinen nach China zu stoppen.



Die beschriebenen Entwicklungen stünden im Gesamtzusammenhang der Rivalität bzw. Streitigkeiten, die zwischen den USA und China nach der Amtsübernahme Donald Trumps ausgebrochen seien und von dessen Nachfolger Joe Biden fortgeführt würden. In Washington bestehe die Hauptstoßrichtung der Außenpolitik inzwischen darin, den wirtschaftlichen und militärischen Aufstieg Chinas abzubremsen. Aber im Gegensatz zu Trump versuche Präsident Biden dabei eine möglichst große Allianz aus Verbündeten zu schmieden mit der Folge, dass Europa und Japan unweigerlich in den Konflikt hereingezogen würden.



An der Börse hätten die Eingriffe der chinesischen Regierung in den letzten Wochen zu derben Kursrückschlägen bei vormals beliebten Aktien geführt. Sei etwa die Emission von Didi Global-Aktien zu 14 USD vorgenommen worden, so hätten die Papiere zuletzt nur noch etwas mehr als 10 USD gekostet. Wesentlich spektakulärer sei die Kursimplosion bei Gaotu Techedu (ISIN US36257Y1091/ WKN A2PLR7) verlaufen. Dieser Titel aus dem digitalen Bildungssektor habe ca. 95% seines Kurswertes eingebüßt.



Insgesamt müssten sich Anleger auf rauere Börsenzeiten bei China-Aktien einstellen, denn der Einfluss der Politik auf die Unternehmen nehme stark zu. Für die global investierenden LOYS-Fonds stelle die veränderte Landschaft jedoch kein Problem dar, denn Aktien aus dem Reich der Mitte hätten dort bislang keine signifikante Rolle gespielt. (Ausgabe vom 31.07.2021) (06.08.2021/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - Der Aufstieg Chinas in den letzten Jahrzehnten ist keineswegs nur auf industriell erzeugte Güter beschränkt, so die Experten von LOYS.Zwar lasse sich weiterhin vom Reich der Mitte als Werkbank der Welt sprechen, jedoch übersehe diese Feststellung die Fortschritte und Entwicklungen in vielen anderen Wirtschaftssektoren. Gerade wenn es um Digitalisierung gehe, fänden sich etliche chinesische Firmen auf vorderen Plätzen. Und für den Staat sei die Erlangung und Erhaltung der Datenhoheit von herausgehobenem Interesse. Die Dichte des chinesischen Überwachungssystems suche seinesgleichen, wiewohl die Bürger in den westlichen Demokratien weit davon entfernt seien, keiner staatlichen Datenüberwachung ausgesetzt zu sein. Die diesbezüglichen Enthüllungen von Wikileaks und vor allem Edward Snowdens vor einigen Jahren hätten zu Desillusionierungen bei vielen Menschen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika geführt.