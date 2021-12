Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (10.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die Planungen für das vierte deutsche Mobilfunknetz kämen voran. Wie United Internet und der Funkturmbetreiber Vantage Towers mitgeteilt hätten, sei ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen worden. Die United Internet-Tochter 1&1 solle bis 2025 Zugang zu mindestens 3.800 Vantage-Antennenstandorten in Deutschland bekommen, danach könnte diese Zahl auf 5.000 steigen.Der Vertrag gelte zunächst 20 Jahre, danach gebe es Verlängerungsoptionen bis zum Jahr 2060. Die 1&1 Mobilfunk GmbH habe im Jahr 2019 - damals noch unter dem Namen Drillisch Netz AG - erstmals Mobilfunk-Spektrum für rund 1,1 Milliarden Euro ersteigert, um ein eigenes Netz aufzubauen. Bisher nutze die Firma die Netze alteingesessenen Betreiber, vor allem von Telefónica ( ISIN DE000A1J5RX9 WKN A1J5RX ).Langwierige Verhandlungen mit Konkurrenten, die den Markteintritt erleichtern sollten, hätten im Februar dieses Jahres in einer Art Schulterschluss mit Telefónica gemündet. Danach habe 1&1 im Sommer einen Vertrag mit einem Netzwerkausstatter geschlossen. Nun folge mit der Wahl eines Standortbetreibers der nächste Schritt. United Internet-Chef, Ralph Dommermuth, habe von einem zentralen Baustein gesprochen, um das Ausrollen des 5G-Mobilfunknetzes voranzutreiben.Die Funkmasten und Dachstandorte von Vantage Towers hätten ursprünglich Vodafone gehört. Im März habe der britische Telekommunikationskonzern diese Sparte als neue Firma an die Börse gebracht. Der Firmensitz sei in Düsseldorf.Derzeit gebe es hierzulande drei Mobilfunknetze, und zwar von der Deutschen Telekom , Vodafone und Telefónica mit seiner Marke o2. 1&1 sei auf gutem Weg, Nummer Vier zu werden - dann hätte der Verbraucher mehr Auswahl und der Wettbewerb könnte sich verschärfen.Am späten Donnerstagabend habe der 1&1-Mutterkonzern United Internet zudem eine Prognose für das kommende Geschäftsjahr abgegeben. Er rechne mit einem Konzernumsatz von rund 5,8 Milliarden Euro und damit mehr als die für 2021 erwarteten 5,6 Milliarden Euro. Das EBITDA solle trotz zusätzlicher Investitionen im kommenden Jahr auf dem Niveau von 2021 bleiben, also bei rund 1,25 Milliarden Euro.Der Netzaufbau werde für United Internet und 1&1 teuer. Das dürfte die Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren bremsen. Bei der Mutter dürfte sich der Kurs vorerst aber ohnehin weiter im Bereich von 35 Euro bewegen. Für Anleger ist der neue Partner Vantage Towers mit seinen Funktürmen die bessere Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2021)