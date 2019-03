Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

33,07 EUR +0,49% (15.03.2019, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

33,14 EUR -0,09% (15.03.2019, 10:38)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (15.03.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) mit einem Stoppkurs von gut 10% unter Einstand zu kaufen.Über viele Jahre hinweg sei die Aktie von United Internet ein echter Dauerläufer und Liebling institutioneller Investoren gewesen. Über einen Zyklus von gut 17 Jahren habe die Aktie nur eine Richtung gekannt: Nach Norden! Schwächephasen seien stets exzellente Kaufgelegenheiten gewesen. Anfang 2018 und im vergangenen Sommer sei das Papier auf neue Höchstkurse von fast 60 Euro geklettert. Über viele Jahre hinweg habe United Internet als großer Favorit für den ersten Wechsel eines Mitglieds vom TecDAX in den DAX gegolten. Seit Sommer 2018 aber gehe es bei United Internet stetig abwärts. Von einem Aufstieg in den DAX spreche heute keiner mehr. Seit dem Hoch habe sich die Aktie von United Internet sogar nahezu halbiert. Was nun, Ralph Dommermuth?In der Vergangenheit habe man sich auf den UI-Chef verlassen können. Er habe seine Aktionäre stets mit Rekorden verwöhnt. Nicht unerwähnt würden die Experten lassen wollen, dass der CEO ab und an auch schon mal danebengreife und damit Millionen versenke. Beispielsweise bei Tele Columbus. Dieses Investment dürfte als Millionengrab bei United Internet enden. Mit der Beteiligung an Rocket Internet habe er ebenfalls schon kräftige Abschreibungen vornehmen müssen. In der Summe mache der Firmenchef aber mehr richtig als falsch. Das reiche. Das Unternehmen habe zudem inzwischen eine Größenordnung erreicht, von deren Niveau aus neue Rekorde immer ambitionierter würden. Dazu komme die Unsicherheit um das Thema 5G. Obwohl überhaupt noch nicht nutzbar, habe der neue Mobilfunkstandard für eine Beschleunigung des Kursrutsches gesorgt.Ende Januar habe der CEO verkündet, dass die 1&1 Drillisch AG, Kernbeteiligung von United Internet, einen Antrag auf Zulassung zur Auktion zur Vergabe von Mobilfunkfrequenzen gestellt habe und im Falle einer erfolgreichen Ersteigerung von Frequenzen ein 5G-Mobilfunknetz betreiben wolle. Ziel sei die Positionierung der Gruppe als vierten Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland. In diesem Zusammenhang habe sich 1&1 Drillisch Kreditlinien von 2,8 Mrd. Euro gesichert. Auf dieses Vorhaben habe die Börse nochmals mit Kursverlusten reagiert. Derzeit handle die Aktie bei Kursen um 32 Euro. So "günstig" habe es die Aktie zuletzt im Jahre 2014 gegeben.Offenbar sei das Kind erst einmal in den Brunnen gefallen. Dommermuth wäre aber nicht mehrfacher Milliardär, wenn er mit seinem Vorhaben mit 5G nicht einen sehr konkreten Plan hätte. Da er selbst noch mit rund 40% größter Aktionär seiner Firma sei, werde er schon nicht in den Harakiri-Modus verfallen und sich selbst zerstören. Was auch immer der CEO im Detail plane, es werde nicht so schlecht für die Aktionäre des Unternehmens sein. Im Markt gebe es verschiedene Spekulationen: Eine sei beispielsweise, dass Dommermuth bei der Vergabe von 5G Lizenzen am Ende nicht ernsthaft mitbieten werde und sich dafür mit dem bisherigen Partner Vodafone auf einen langfristigen und für ihn attraktiven Vertrag einigen werde.Die spanische Muttergesellschaft wäre gut beraten, sich über die deutsche Tochter mal intensiv Gedanken zu machen, wie es weitergehen solle. Da wäre Dommermuth mit seiner United Internet sogar ein guter Partner. Natürlich könne sich Dommermuth Telefónica Deutschland nicht leisten. An der Börse sei aber nichts unmöglich. Die Spanier könnten ihre Anteile entsprechend bei der Gruppe von United Internet einbringen. Theoretisch wäre eine Übernahme durchaus möglich. Sollte also das Geschäft der Spanier in Deutschland zur Verfügung stehen, werde Dommermuth sicher alle Optionen prüfen.In Kürze werde Dommermuth Zahlen für 2018 präsentieren. Negative Überraschungen würden die Experten ausschließen. Der Umsatz von United Internet werde die Marke von 5 Mrd. Euro deutlich überschreiten. Das EBITDA solle sich auf ca. 1,2 Mrd. Euro belaufen. Der operative als auch der Free Cashflow würden bei United Internet weiterhin sehr üppig sprudeln. Nach neun Monaten habe der operative Cashflow bereits satte 660 Mio. Euro betragen. Ordentliche Free Cashflows seien allerdings auch nötig. Per Ende September 2018 sei das Unternehmen kurz- und langfristig bei Banken mit rund 2 Mrd. Euro verschuldet. Die Experten würden Investoren empfehlen, die Entwicklung der Cashflows und Schulden sehr genau zu beobachten. Einen weiteren Fehlgriff wie zum Beispiel beim Dauersanierungsfall Tele Columbus könne sich Dommermuth finanziell nicht zwingend erlauben.Nach dem drastischen Kursrutsch erscheine die Aktie von United Internet trotz aller Risiken und Unsicherheiten rund um 5G dennoch eine Spekulation wert zu sein.Mit einem Stoppkurs von gut 10% unter Einstand empfehlen die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" die United Internet-Aktie zu kaufen. (Analyse vom 15.03.2019)