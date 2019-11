Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (29.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Amazon, Apple, Microsoft und Co. Alle Welt spreche nur von den großen US-Hightechs. Dabei hätten auch die heimischen Technologie-Unternehmen einiges zu bieten. Auch in Sachen Quartalszahlen müssten sich die 30 TecDAX-Vertreter nicht verstecken. Bis auf wenige Ausnahmen seien die Jahresprognosen mindestens bestätigt worden.Nach zwei Gewinnwarnungen und der teuren 5G-Auktion sei die United Internet-Aktie im Laufe des Jahres stark unter Druck geraten. Die Q3-Zahlen seien nun zumindest solide. United Internet habe die Erlöse um 1,7 Prozent auf 3,88 Milliarden Euro und das EBITDA um 7,9 Prozent auf 944 Millionen Euro erhöht, habe aber auch von einer Bilanzierungsänderung profitiert.Zuvor wurde bekannt, dass sich die Rocket Internet mit knapp 5,5 Prozent an dem Konzern beteiligt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2019)