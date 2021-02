Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

38,33 EUR -0,85% (17.02.2021, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

38,35 EUR -0,72% (17.02.2021, 10:06)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (17.02.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Die United Internet Tochter 1&1 Drillisch (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550) habe sich endlich mit Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX) auf eine Roaming-Vereinbarung einigen können. Die Vereinbarung sei nötig, da der Aufbau eines eigenen Netzes sehr viel Zeit benötige und Drillisch bis dahin über mehrere Jahre auf die Mitnutzung der Netze des Wettbewerbs angewiesen sei, um den Kunden von Beginn an eine deutschlandweite Netzabdeckung anbieten zu können. Damit sei für Drillisch eine große Hürde für den Aufbau eines eigenen Netzes aus dem Weg geräumt.Zudem habe Drillisch eine neue FTTH-/VDSL-Vereinbarung mit der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) getroffen. Die Aufhebung des alten Vorleistungsvertrags führe für das Geschäftsjahr 2020 zu einer Ausbuchung eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der das EBITDA in 2020 einmalig mit ca. 130 Mio. Euro nicht cashwirksam belaste.Infolgedessen sei das EBITDA nach Eckdaten in Q4/2020 auf ca. 174 (Vj.: 322; bereinigt: 304; Analystenerwartung: 306) Mio. Euro eingebrochen, womit das EBITDA ohne Einmaleffekt der Analystenprognose entsprochen habe. Der Umsatz sei ebenfalls wie erwartet um rund 3% auf 1,38 (Vj.: 1,34; Analystenerwartung: 1,39) Mrd. Euro geklettert. Für 2021 stelle der Konzern erstmals ein Umsatz von ca. 5,5 (Vj.: 5,36; unveränderte Analystenprognose: 5,53) Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 1,22 (Vj.: 1,18; unveränderte Analystenprognose: 1,22) Mrd. Euro in Aussicht.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die United Internet-Aktie (Dividendenerwartung des Analysten: 0,50 Euro/Aktie) weiterhin mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel werde von 38 Euro auf 45 Euro erhöht. (Analyse vom 17.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: