Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (20.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters und Internetdienstleisters United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.United Internet habe wegen unerwartet hoher Preisforderungen des Konkurrenten Telefónica Deutschland für die Nutzung dessen Mobilfunknetzes die Prognose für den operativen Gewinn nach unten revidiert. Statt eines Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ungefähr 1,266 Mrd. Euro und damit auf Vorjahreshöhe werde jetzt ein Rückgang auf 1,18 Mrd. Euro erwartet, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Samstag mitgeteilt habe.Telefónica Deutschland (O2) und die United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch würden derzeit über die Preise für die Bereitstellung von Mobilfunkkapazitäten verhandeln. Diese müsse Telefónica Deutschland u.a. als eine Auflage der Fusion mit E-Plus bereitstellen.Die United Internet-Aktie habe sich derweil in den vergangenen Monaten stark entwickelt. Seit dem März-Tief habe sich das Papier zwischenzeitlich mehr als verdoppeln können. Zuletzt sei der United Internet-Aktie jedoch etwas die Puste ausgegangen. Die jüngste Meldung dürfte kurzfristig ebenfalls nicht für neuen Schwung sorgen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" allerdings weiterhin durchaus optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: