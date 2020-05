Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

37,03 EUR -2,09% (28.05.2020, 12:11)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 24 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 37 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.100 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit über 61 Mio. Kunden-Accounts. (28.05.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet: Ordentlicher Jahresstart - AktienanalyseDer Internet- und Mobilfunkanbieter United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist ordentlich in das Jahr 2020 gestartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei das Ergebnis vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) im ersten Quartal lediglich um 0,4 Prozent auf knapp 301 Mio. Euro gestiegen. Dank neuer Kunden seien die Erlöse allerdings um 4,1 Prozent auf knapp 1,33 Mrd. Euro geklettert. Grund für den moderaten Gewinnanstieg seien außerdem Sondereffekte gewesen - etwa Einmalaufwendungen aus Integrationsprojekten und Kosten für den Start des 5G-Netzaufbaus. Bereinigt um diese Faktoren wäre das Ergebnis um gut vier Prozent gestiegen.Die Börse habe sich daher mit dem Erreichten zufrieden gezeigt. Für Erleichterung habe zudem gesorgt, dass United Internet seine Jahresziele - wenn auch unter Vorbehalt - bestätigt habe. Demnach sollten sich Umsatz und Ergebnis weiterhin in etwa auf dem Niveau von 2019 bewegen. Damals stiegen die Umsätze um 1,8 Prozent auf 5,2 Mrd. Euro, das EBITDA um 5,4 Prozent auf 1,27 Mrd. Euro und der Gewinn je Aktie auf 2,13 Euro nach 94 Cent ein Jahr zuvor., so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 21/2020)