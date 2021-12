XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts.



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Ralph Dommermuth, Gründer, Vorstandschef und Großaktionär von United Internet (UI) (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF), seinen Anteil an dem Internetkonzern auf etwas mehr als die Hälfte aufstocken will, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nun habe der Manager im Zuge dieser Pläne verschiedene Angebote zum außerbörslichen Kauf von Aktienpaketen erhalten. Zwar sei noch keine Entscheidung über einen Paketerwerb noch über die Abgabe oder Absage eines Aufstockungsangebots getroffen worden. Doch sollte es dazu kommen, würde Dommermuth seinem Ziel, den von ihm kontrollierten Anteil auf circa 51 Prozent zu steigern, näherkommen. Sollte es zu einem Erwerbsangebot kommen, würde dieses voraussichtlich in der ersten Januarhälfte erfolgen, habe der Konzern seine Anteilseigner wissen lassen.Unterdessen komme United Internet beim geplanten Aufbau eines eigenen 5G-Netzes voran. Dazu sei mit Vantage Towers ein langfristiger Mietvertrag abgeschlossen worden. Im Rahmen dessen solle die United Internet-Tochter 1&1 bis 2025 Zugang zu mindestens 3.800 Vantage-Antennenstandorten in Deutschland bekommen. Zudem habe der Konzern eine Prognose für das kommende Jahr abgegeben. Demnach rechne United Internet mit einem Umsatz von rund 5,8 Mrd. Euro und damit mehr als die für 2021 erwarteten 5,6 Mrd. Euro. Der operative Gewinn (EBITDA) solle trotz zusätzlicher Investitionen im kommenden Jahr auf dem Niveau von 2021 bleiben, also bei rund 1,25 Mrd. Euro. Für Fantasie sorgt weiterhin der mögliche Börsengang der auf Cloud- und Webhostinggeschäfte ausgerichtete UI-Tochter Ionos, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2021)Börsenplätze United Internet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:34,66 EUR +1,02% (16.12.2021, 11:41)