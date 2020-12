Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (21.12.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Telekomanbieters und Internetdienstleisters United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem zweistelligen Kurssprung steche die Aktie von Tele Columbus am Montag im schwachen Marktumfeld positiv heraus. Der Grund sei eine Übernahmeofferte von Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP). Die Mutter United Internet unterstütze das Angebot, die Aktie gerate an der Börse aber unter Druck.Die Kublai GmbH, eine Gesellschaft von MSIP, biete 3,25 Euro je Aktie von Tele Columbus. Mindestannahmeschwelle seien 50 Prozent plus eine Aktie, die Annahmefrist des Angebots seien sechs Wochen. Mit dem Abschluss werde im zweiten Quartal 2021 gerechnet, habe Tele Columbus mitgeteilt. Vorstand und Aufsichtsrat würden das Übernahmeangebot begrüßen.Tele Columbus wolle außerdem auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Januar eine Bezugsrechtskapitalerhöhung in Höhe von 475 Millionen Euro auf den Weg bringen. Kublai habe bei Erfolg des Übernahmeangebots die Summe garantiert.Wichtig für Kublai: United Internet, mit 29,9 Prozent Großaktionär bei Tele Columbus, unterstütze das Angebot. Der Konzern gebe seinen Anteil bei Erfolg des Angebots an und erhalte dafür selbst eine Beteiligung an Kublai.United Internet wiederum könnte es durchaus entgegenkommen, wenn der eigene Anteil in Kublai eingebracht werden könne. Die MSIP-Gesellschaft dürfte darauf bedacht sein, Werte bei Tele Columbus zu heben. Im schwachen Marktumfeld gerate die United Internet-Aktie am Montag zwar auch unter Druck. Für Trader bleibt der Titel nach der Vereinbarung mit Kublai allerdings interessant, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link