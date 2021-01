Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 23 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 36 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.000 Mitarbeitern, ca. 3.000 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, STRATO, 1&1 Versatel sowie die Marken von Drillisch Online steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 60 Mio. Kunden-Accounts. (11.01.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters und Internetdienstleisters United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.2021 werde für United Internet das Jahr der Entscheidung. Der Konzern müsse beim Aufbau eines eigenen Netzes für den neuen Mobilfunkstandard 5G wichtige Fortschritte erzielen. Es gebe zwar noch immer viele Hindernisse, doch nachdem die Aktie wegen der hohen zu erwartenden Kosten für den Netzaufbau seit Anfang 2018 mehr als 40 Prozent verloren habe, könnte es an der Börse dennoch wieder aufwärts gehen.Mit dem eigenen Netz wolle United Internet künftig die etablierten Konzerne Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica Deutschland herausfordern. Um die Ausbauverpflichtungen der Bundesnetzagentur zu erfüllen, müsse spätestens im Sommer der Aufbau einer eigenen Infrastruktur beginnen."In den vergangenen Monaten haben wir einen detaillierten Netzplan erarbeitet, mit Ausrüstern verhandelt und unser Glasfasernetz weiter ausgebaut, damit wir Tausende 5G-Antennen anschließen können", habe der mächtige United Internet-Chef Ralph Dommermuth nun zum "Handelsblatt" gesagt. "Wir sind startklar."Neben den hohen Kosten für den Netzaufbau müsse United Internet vorerst aber ein weiteres Problem lösen. Der Konzern werde künftig zum Wettbewerber der Unternehmen, mit denen bislang Partnerschaften eingegangen worden seien. Dommermuth habe deshalb das Gefühl, bei den aktuellen Verhandlungen mit den Platzhirschen benachteiligt zu werden - und zu hohe Preise für die Netzmiete bezahlen zu müssen. Die Bundesnetzagentur vermittle nun, der Ausgangs sei offen.Trader können bei der United Internet-Aktie weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link