Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (11.11.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Der Umsatz sei in Q3/2021 wie erwartet um 4,9% y/y geklettert. Die Ergebniskennzahlen hätten zwar die Analystenprognosen verfehlt, die Markterwartungen aber übertroffen (bspw. EBITDA: +16,5% auf 321,3 (Vj.: 275,9; Analystenschätzung: 347,6; Marktkonsens: 310,6) Mio. Euro). Der Ausblick für 2021 sei bestätigt worden.Im Vorfeld der Q3-Zahlenbekanntgabe habe Konzernchef und Unternehmensgründer Dommermuth verlauten lassen, seinen Anteilsbesitz an United Internet erhöhen zu wollen. Dommermuth wolle demnach seinen derzeitigen Anteilsbesitz von 42,3% auf 51% erhöhen. Den außenstehenden Aktionären solle noch im Dezember ein Angebot über 35,00 Euro je Aktie gemacht werden. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Dommermuth habe aber betont, dass dieser Schritt keinen Rückzug von der Börse darstellen solle. Vielmehr wolle er damit sein Vertrauen in die Strategie des Konzerns signalisieren.Jost habe seine Prognose für das berichtete EPS in 2021e (2,16 Euro) beibehalten und für das bereinigte EPS auf 2,22 (alt: 2,15) Euro erhöht. Seine EPS-Prognosen für 2022e (berichtet und bereinigt: 2,27 Euro) würden unverändert bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: