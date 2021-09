Börsenplätze United Internet-Aktie:



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (13.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Spezialisten United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld trage die Aktie von United Internet klar die rote Laterne im MDAX. Bei den Anlegern komme es nicht gut an, dass der Konzern sein Aktienrückkaufprogramm beendet habe. Knapp fünf Prozent büße die Aktie ein, das Chartbild trübe sich damit wieder ein.Erst vor rund einem Monat habe United Internet das Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis zum 10. September seien dabei knapp 515.000 Aktien zu einem Durchschnittskurs von 36,35 Euro zurückgekauft worden. Das entspreche einem Gesamtvolumen von 18,7 Millionen Euro. Ursprünglich habe der Konzern bis Ende April 2022 Aktien im Volumen von bis zu 160 Millionen Euro zurückkaufen wollen. Nach eigenen Angaben erhalte United Internet nun rund 3,75 Prozent des Grundkapitals selbst.Wofür die ursprünglich für weitere Aktienrückkäufe vorgesehenen Mittel nun eingeplant würden, sei offen. An der Börse sorge die überraschende Mitteilung jedenfalls für Unsicherheit und einen charttechnischen Rückschlag. Nachdem erst Mitte August der Ausbruch aus der langen Seitwärtsphase gelungen sei, rutsche die Aktie durch das kräftige Minus nun wieder in diesen Korridor zurück."Der Aktionär" bleibt deshalb dabei: Es gibt derzeit attraktivere Werte an der Börse, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link