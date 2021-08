Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (09.08.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Der Umsatz sei in Q2/2021 wie erwartet um 4,1% y/y geklettert. Die Ergebniskennzahlen hätten zwar die Analystenprognosen verfehlt, die Markterwartungen aber übertroffen. Für 2021 stelle United Internet nun einen Umsatz von ca. 5,6 (bisher: ca. 5,5; Vj.: 5,37) Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 1,25 (bisher: ca. 1,22; Vj.: 1,18) Mrd. Euro in Aussicht.Zudem habe die United Internet-Tochter 1&1 noch eine langfristige Partnerschaft mit dem japanischen Internetunternehmen Rakuten zum Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland bekannt gegeben. Es handle sich dabei um ein 5G-Open-RAN-Netz, das laut Unternehmensgaben das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz sein solle. Hierdurch würden sich Sparpotenziale eröffnen und das Risiko der Umsetzung sei geringer als bei herkömmlichen Mobilfunknetzen. Der Bau des 1&1-Netzes solle im kommenden Quartal beginnen.Jost habe seine EPS-Prognosen erhöht (2021e (berichtet): 2,16 (alt: 2,01) Euro; bereinigt. 2,15 (alt: 1,92) Euro; 2022e (berichtet): 2,27 (alt: 2,08) Euro; bereinigt: 2,27 (alt: 2,08) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: