Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

49,169 EUR +0,01% (11.08.2017, 09:06)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (11.08.2017/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - United Internet-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Bei der United Internet-Aktie liege derzeit ein Setup vor, welches die Analysten nicht besonders mögen. Zunächst einmal habe sich der Sprung auf ein neues Allzeithoch (52,54 EUR) als temporäres Phänomen erwiesen. Der anschließende Rückfall unter das alte Rekordlevel (51,94 EUR) werde inzwischen durch ein Abwärtsgap (50,80 EUR zu 50,59 EUR) flankiert, was das Risiko einer klassischen Abrisskante nach der vorangegangenen Rally erhöhe.Auffällig sei aktuell auch der Wochenchart des Technologietitels. In dieser Zeitebene drohe ein "bearish engulfing", welches die Körper der drei vorangegangenen Kerzen umschließe. Auf Wochenbasis notiere auch der MACD auf historisch hohem Niveau, während der RSI eine negative Divergenz ausgeprägt habe. In dieser Gemengelage definiere das Tief vom 5. Juli bei 46,70 EUR einen ersten Rückzugsbereich. Danach rücke bereits ein Schließen der Mai-Kurslücke (45,15 EUR zu 43,34 EUR) ins Blickfeld. Knapp darunter verlaufe zudem die 200-Tages-Linie (akt. bei 42,13 EUR).Um die Bullen zurück ins Spiel zu bringen, ist indes ein Sprung über die oben genannten Hochs bei 51,94/52,54 EUR notwendig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.08.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:49,595 EUR -3,10% (10.08.2017, 17:35)