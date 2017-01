ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 15,43 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 32,61 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 7.900 Mitarbeitern, ca. 2.500 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, InterNetX, Sedo, affilinet und Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 48 Mio. Kunden-Accounts. (10.01.2017/ac/a/t)



New York (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andrew Lee von Goldman Sachs:Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Nachdem sich die Telekom-Wertpapiere in Europa 2016 aufgrund des gesunkenen Vertrauens in ein nachhaltiges Wachstum am schwächsten entwickelt hätten, sei jetzt die Zeit gekommen, wieder in ausgewählte Titel zu investieren, so der Analyst. United Internet und Drillisch böten die gleiche Netzwerkqualität wie Telefónica Deutschland und seien deutlich attraktiver bewertet.Andrew Lee, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat das Kursziel für die United Internet-Aktie von 49,00 auf 45,00 Euro reduziert, sein "buy"-Votum jedoch bestätigt. (Analyse vom 10.01.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,305 EUR -0,51% (10.01.2017, 10:41)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:38,344 EUR -0,55% (10.01.2017, 10:54)