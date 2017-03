Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (31.03.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktie: Zur Aufholjagd angesetzt - AktienanalyseDie Aktie von United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) landete 2016 mit einem Minus von gut 27 Prozent auf dem fünftletzten Platz der 30 im TecDAX gelisteten Papiere, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Aus Sicht der Experten eine Übertreibung, daher hätten sie in ZJ 01/2017 dem Titel gute Chancen eingeräumt, ein Comeback hinzulegen. Mit Vorlage der Geschäftszahlen für 2016 sehe es nun ganz so aus, als ob das Kalkül aufgehen könnte. Denn dadurch sei die Notiz wachgeküsst worden. Der Internet- und Telekomkonzern habe 2016 zwar eine herbe Abschreibung auf die Aktien der Start-up-Schmiede Rocket Internet von rund 255 Mio. Euro verkraften müssen. Doch während der Umsatz um 6,3 Prozent auf 3,95 Mrd. Euro geklettert sei, sei das bereinigte operative Ergebnis um elf Prozent auf 840,6 Mio. Euro vorangekommen.Bei den Neukunden peile United Internet ein starkes Wachstum an. Nach einem Plus von einer Mio. zusätzlicher Kunden im Jahr 2016 wolle United Internet 2017 aus eigener Kraft rund 800.000 Neuverträge gewinnen. Zusätzlich würden ab dem 1. April rund 1,8 Mio. Verträge aus dem Zukauf des Webhosters Strato hinzukommen, den United Internet für bis zu 600 Mio. Euro von der Telekom übernehme. Im kommenden Jahr wolle Dommermuth den 20-millionsten zahlenden Kunden vorweisen können, Ende 2016 seien es knapp 17 Mio. gewesen.Besonders gut sei an der Börse das geplante zweistellige Wachstum beim operativen Ergebnis angekommen: Während es 2017 um zwölf Prozent steigen solle, stehe für 2018 das Erreichen der Marke von einer Mrd. Euro auf der Agenda. Im Anschluss an die Meldung stieg die United Internet-Aktie erstmals seit Januar 2017 wieder über die 40-Euro-Marke, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:41,525 EUR -0,90% (31.03.2017, 15:58)