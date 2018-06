Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:

50,50 EUR (27.06.2018)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (28.06.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von der DZ BANK:United Internet (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist ein führender deutscher Internet-Service-Provider mit den Geschäftsfeldern Access (DSL & mobiler Internetzugang) und Applications (Webhosting), so die Analysten der DZ BANK.Das Unternehmen biete zahlreiche eigene internetbezogene Mehrwertdienste für Privatanwender sowie kleine und mittlere Unternehmen an. Zu den wesentlichen Marken des Konzerns würden 1&1, GMX, Web.de und Versatel gehören.Durch die Fusion der 1&1 Telecommunication SE mit der Drillisch AG sei der viertgrößte Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen in Deutschland entstanden, der mit rund 73% mehrheitlich United Internet gehöre. Besonders starkes Wachstum generiere das Mobilfunkgeschäft, welches im laufenden Jahr rund 1,1 Mio. Neukunden gewinnen solle. Die 1&1 Drillisch AG verfüge über einen exklusiven und langfristigen MVNO-Vertrag mit Telefónica Deutschland, der sehr günstige Einkaufsbedingungen bei dem Netzbetreiber sichere.United Internet befinde sich auf einem langfristigen Wachstumspfad, der von allen Geschäftsfeldern organisch getrieben werde. Zudem sei United ein wesentlicher Konsolidierer im deutschen Telekommarkt. (Analyse vom 25.06.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:50,98 EUR +1,03% (28.06.2018, 08:53)