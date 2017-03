ISIN United Internet-Aktie:

Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) ist mit 16,97 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 34,29 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts der führende europäische Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 8.100 Mitarbeitern, ca. 2.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, GMX, WEB.DE, united-domains, Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, Sedo, affilinet und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 51 Mio. Kunden-Accounts. (23.03.2017/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalystin Heike Pauls von der Commerzbank:Heike Pauls, Aktienanalystin der Commerzbank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Sowohl Q4-Zahlen als auch der Ausblick hätten leicht über den Erwartungen gelegen, so die Analystin. Sie habe insbesondere das Ziel des Telekom-Unternehmens für das operative Ergebnis (EBITDA) für 2018 positiv hervorgehoben. Es stimme zuversichtlich. Zwar liege es nahe an ihrer Schätzung, jedoch etwas über der Konsenserwartung.Heike Pauls, Aktienanalystin der Commerzbank, hat das "buy"-Votum für die United Internet-Aktie mit einem Kursziel von 55,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 23.03.2017)