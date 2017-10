ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Eurex Optionskürzel United Internet-Aktienoption:

UTDI



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (29.10.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Analyst Martin Jungfleisch von Kepler Cheuvreux:Martin Jungfleisch, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internet- und Telekomkonzerns United Internet AG (ISIN nach einer Investorenveranstaltung: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Er halte an seiner positiven Einschätzung der United Internet-Aktie fest, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Integration des Maintaler Konkurrenten Drillisch schreite gut voran.Martin Jungfleisch, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die United Internet-Aktie mit einem Kursziel von 58 Euro bestätigt. (Analyse vom 27.10.2017)Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:54,34 EUR +0,37% (27.10.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:54,238 EUR +0,02% (27.10.2017, 22:25)