Kurzprofil United Internet AG:



Kern der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) sind die leistungsfähigen Internet-Fabriken mit 9.300 Mitarbeitern, davon rund 3.000 in Produktmanagement, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über die etablierten Marken 1&1, Drillisch, GMX, WEB.DE, mail.com, Strato, Arsys, Fasthosts, InterNetX, united-domains, home.pl, 1&1 Versatel, Affilinet, Sedo und United Internet Media steht United Internet für eine herausragende Operational Excellence für weltweit rund 57 Mio. Kunden-Accounts in zehn Rechenzentren mit insgesamt rund 90.000 Servern. Darüber hinaus hält United Internet Beteiligungen an börsennotierten Unternehmen sowie zahlreiche Beteiligungen an jungen Internet-Unternehmen. (23.03.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Friebel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF).Der Umsatz sei Q4 etwas stärker als von dem Analysten erwartet um 22,3% y/y und das EBITDA um 18,0% y/y gestiegen. Die operative Entwicklung sei solide bzw. erfreulich verlaufen, das Nettoergebnis habe jedoch enttäuscht. Alles in allem seien die Zahlen für 2017 sehr stark von Übernahmen geprägt gewesen. Im laufenden Geschäftsjahr möchte das Unternehmen weiter deutlich wachsen. United Internet nehme dafür aber viel Geld in die Hand. Rund 1,2 Mio. neue DSL- und Mobile-Internet-Verträgen sollten 2018 hinzugewonnen werden. Dafür solle jedoch das Marketingbudget erhöht werden sowie 300 Mio. Euro zusätzlich für Smartphone-Subventionen ausgegeben werden. Dies dürfte auch den Wettbewerb auf dem deutschen Markt verschärfen.Für den Umsatz stelle man für 2018 einen deutlichen Anstieg auf ca. 5,2 (Vj.: 4,21) Mrd. Euro in Aussicht und ein EBITDA von rund 1,2 (Vj. (operativ!): 0,98) Mrd. Euro. Jedoch würden beide Finanzkennzahlen erheblich von positiven Bilanzierungseffekten profitieren, wodurch der Ausblick auf den zweiten Blick überraschend negativ ausfalle. Das Wertpapier sei auch gestern um 9,5% eingebrochen. Die Dividende für 2017 sei ferner nur auf 0,85 (Vj.: 0,80) Euro je Aktie erhöht worden.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Rating für die United Internet-Aktie wegen der langfristig positiven Perspektiven sowie des attraktiven Bewertungsniveaus. Das Kursziel werde unverändert bei 65,00 Euro gesehen. (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze United Internet-Aktie:Xetra-Aktienkurs United Internet-Aktie:53,00 EUR +2,91% (23.03.2018, 11:10)